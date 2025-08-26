Башкирия закрыла доступ к одной из жемчужин Урала: туристам придётся искать обход

Министерство природопользования и экологии Башкортостана объявило о временном запрете на проезд транспорта туроператоров в природный парк "Иремель". Причина — сильные дожди, которые испортили состояние грунтовых дорог.

Фото: commons.wikimedia.org by Павлова Светлана Владимировна, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гора Иремель

Чтобы защитить уникальные ландшафты и не допустить разрушения покрытия, перекрыт въезд через контрольно-пропускные пункты "Авняр" (Белорецкий район) и "Байсакалово" (Учалинский район).

Пешком — пожалуйста

Для туристов, предпочитающих пешие маршруты, доступ в парк остаётся открытым. Ограничения касаются только автомобилей, на которых в заповедник обычно приезжают состоятельные путешественники через туроператоров, сообщает mkset.ru.

Когда снимут запрет

Срок действия ограничений будет зависеть от погоды и восстановления дорог. Администрация парка призвала туристов и туроператоров с пониманием отнестись к этим мерам.

О возобновлении автомобильного доступа обещают сообщать на официальных ресурсах природного парка "Иремель".

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

