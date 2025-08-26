Юг Италии хранит место, которое не показывают в популярных путеводителях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удивительно, но регион, где есть невероятные пляжи, живописные горные пейзажи, десятки музеев и спокойный, размеренный ритм жизни, до сих пор не стоит на первом месте в списке туристических направлений Италии. Калабрия остаётся недооценённой, и, возможно, дело в её прошлом. Долгие годы она считалась беднейшей частью страны, а регулярные землетрясения и слабая инфраструктура создали репутацию места "труднодоступного". Добавьте сюда сильное влияние местной мафии — и станет понятнее, почему статьи о юге Италии часто сводились к трём темам: еда, природа и мафия.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
История, вписанная в камень

Благодаря расположению между Тирренским и Ионическим морями, Калабрия всегда привлекала завоевателей. Ещё в VIII веке до н. э. сюда пришли греки, основав города Сибарис, Кротон и Локры — богатые центры Великой Греции. Именно они подарили название региону: "калон-брион", что значит "плодородные земли".

Затем пришёл Рим, и начался длительный период упадка. В Средние века жители страдали от малярии и набегов пиратов, а во время Готских войн земля оказалась почти разорённой. В XI веке появились норманны во главе с Робертом Гвискаром, а позже власть переходила от Гогенштауфенов и Анжуйской династии к арагонцам и даже туркам с берберами.

Лишь в XIX веке Калабрия стала частью объединённой Италии. Но экономически регион оставался одним из самых отсталых. Зато местные жители перенимали у разных народов всё полезное: от кулинарных секретов до обычаев. Некоторые традиции живы и сегодня — например, гадание по внутренностям свиньи, чтобы предсказать будущее.

Природа, от которой захватывает дух

Калабрия — это контраст скал, выжженных солнцем побережий и плодородных полей. Именно природа стала главным её туристическим магнитом. Здесь горные ландшафты соседствуют с дикой береговой линией, а пейзажи остаются почти нетронутыми.

Особого внимания заслуживают национальные парки:

  • Аспромонте — горы, глубокие долины, водопады и леса. Его вершина, гора Монтальто (1956 м), в ясный день открывает вид на Сицилию и вулкан Стромболи.

  • Сила — сердце Калабрии, 150 тысяч гектаров сосновых боров, прозрачных озёр и богатого животного мира. Настоящие жемчужины парка — озёра Арво, Амполино и Чечита.

Города региона

Козенца и Реджо — два главных города Калабрии.

Козенца, расположенная в глубине региона, выделяется своим историческим центром и сохраняет атмосферу старой Италии. Она словно противопоставляет себя современному облику северных городов страны.

Реджо, напротив, тянется вдоль побережья на южной оконечности региона. Он сочетает суровые пейзажи Аспромонте с морскими видами и стал современным центром культурной жизни Калабрии.

Кала́брия (итал. Calabria, сиц. Calabbria, Calavria, лат. Brut(t)ium, Calabria) — административная область в Италии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
