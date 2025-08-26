Карибы — это просто пляжи? Вот где искать настоящий драйв от круизов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Мир круизных путешествий огромен, но многие туристы по привычке выбирают Карибский бассейн. Бывшая певица и танцовщица Элли Керр, за плечами которой более сотни круизов, уверяет: это направление быстро наскучит.

Морские путешествия
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Морские путешествия

"Не ограничивайте свой круизный опыт только Карибским морем. Тут всё кажется похожим. Это просто куча пляжей. Но круиз — это возможность получить уникальные приключения, а не просто поваляться на пляже", — рассказывает она.

Чем заменить Карибские острова

Элли советует обратить внимание на Средиземное море. Этот регион сочетает пляжный отдых с богатой культурой и историей.

"Мой первый круиз в качестве пассажира был по Средиземному морю, и мне кажется, что он меня избаловал. Это было невероятно. Я побывала во множестве стран Средиземноморья: во Франции, Испании, Хорватии, Черногории, Израиле, Греции. Это просто сумасшедший опыт. Каждое место абсолютно уникально. Культура настолько разная, предложения настолько разнообразны — тут и пляж, и город, и история. Всё такое эклектичное и захватывающее", — делится впечатлениями путешественница.

Азия: открытие за открытием

Ещё один регион, где каждый круиз превращается в приключение, — Азия. По словам Элли, маршруты вокруг Японии, Тайваня, Сингапура, Малайзии и Таиланда — это яркие впечатления и новые горизонты.

Подводные камни круизов

Несмотря на все плюсы, есть моменты, способные испортить настроение. Особенно это касается дня посадки:

  • длинные очереди,
  • спешка с бронированием ресторанов и развлечений,
  • ажиотаж вокруг экскурсий.

"В день посадки это просто безумие. Если вам удастся избежать ожидания и сделать всё заранее, ваша жизнь станет намного проще", — предупреждает Элли.

Совет для новичков: заранее изучайте программу и бронируйте то, что действительно интересно. А иногда выгоднее организовать экскурсии самим — у местных туроператоров. Это дешевле и позволяет глубже почувствовать атмосферу страны.

Круизы для россиян: что изменилось

До санкций россияне чаще всего выбирали Средиземное море:

  • Западное Средиземноморье: Барселона, Марсель, Рим, Флоренция.
  • Восточное Средиземноморье: Венеция, Дубровник, Афины, Стамбул.

После ограничений выбор сузился. Сегодня популярны:

  • Персидский залив: Дубай, Абу-Даби, Доха, Маскат.
  • Турция: маршруты из Стамбула, Кушадасы, Анталии, иногда с заходом в Грецию или Сочи.

Круиз — это не только отдых на пляже, но и возможность увидеть мир во всей его многогранности. Карибы, хоть и популярны, быстро теряют свою привлекательность. Гораздо интереснее выбрать маршруты по Средиземному морю или Азии, где каждый день открывает новые культуры и впечатления.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
