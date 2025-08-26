Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару

Планируете поездку в Абу-Даби в ближайшие дни? Стоит быть предельно осторожными: жара здесь достигает своего пика. Температура воздуха поднялась до +41°C, а в ближайшие дни спад составит всего 1-2 градуса. Даже при +38°C ощущение жары будет как за сорок — особенно в городе, раскинувшемся на островах.
Жгучее солнце и плотный горячий воздух могут серьёзно ударить по здоровью, предупреждают медики. Особенно тяжело переносить такие условия тем, кто не привык к экстремальной жаре.
Как снизить вероятность перегрева:
Симптомы теплового удара:
Что делать? Срочно уйдите в прохладное место, выпейте воды (лучше с электролитами), охладите тело душем или влажным полотенцем. Если самочувствие не улучшается — нужно медицинское вмешательство.
Даже при экстремальной погоде столица Эмиратов предлагает массу возможностей провести время с комфортом.
Ferrari World с самыми быстрыми в мире американскими горками и аквапарк Yas Waterworld. Всё под кондиционерами, плюс торговые центры и рестораны рядом.
Уникальная коллекция мирового искусства от палеолита до современности. Само здание — архитектурный шедевр.
Величественный храм с белоснежными куполами. Внутри поддерживается приятная температура, вход бесплатный (но нужен дресс-код).
Многие моллы соединены с отелями, так что можно не выходить на улицу. Магазины, кино, рестораны — всё в прохладе.
Познакомиться с достопримечательностями города можно без риска для здоровья.
Абу-Даби готов удивлять и вдохновлять, но жара здесь безжалостна. Планируйте отдых с умом, выбирайте прохладные маршруты — и ваш отпуск будет только в радость.
А́бу-Да́би вариант ударения Абу́-Да́би, также — А́бу-За́би (араб. أَبو ظَبِي [ɐˈbuˈðˤɑbi]) — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
