Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару

Планируете поездку в Абу-Даби в ближайшие дни? Стоит быть предельно осторожными: жара здесь достигает своего пика. Температура воздуха поднялась до +41°C, а в ближайшие дни спад составит всего 1-2 градуса. Даже при +38°C ощущение жары будет как за сорок — особенно в городе, раскинувшемся на островах.

Опасность теплового удара

Жгучее солнце и плотный горячий воздух могут серьёзно ударить по здоровью, предупреждают медики. Особенно тяжело переносить такие условия тем, кто не привык к экстремальной жаре.

Главный риск — тепловой удар

Как снизить вероятность перегрева:

не выходите на улицу с 11:00 до 16:00;

носите просторную светлую одежду из натуральных тканей;

обязательно используйте головной убор и солнцезащитные очки;

пейте воду постоянно, даже без жажды;

откажитесь от алкоголя и кофеина, они обезвоживают организм.

Симптомы теплового удара:

головная боль, головокружение, тошнота;

учащённое сердцебиение и слабость;

спутанность сознания.

Что делать? Срочно уйдите в прохладное место, выпейте воды (лучше с электролитами), охладите тело душем или влажным полотенцем. Если самочувствие не улучшается — нужно медицинское вмешательство.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Вт, сегодня: +38°C / +33°C

Ср, 27 августа: +37°C / +33°C

Чт, 28 августа: +38°C / +33°C

Пт, 29 августа: +38°C / +33°C

Сб, 30 августа: +38°C / +34°C

Вс, 31 августа: +38°C / +34°C

Пн, 1 сентября: +38°C / +33°C

Вт, 2 сентября: +37°C / +33°C

Ср, 3 сентября: +37°C / +33°C

Чем заняться в Абу-Даби в жару

Даже при экстремальной погоде столица Эмиратов предлагает массу возможностей провести время с комфортом.

Остров Яс — царство развлечений

Ferrari World с самыми быстрыми в мире американскими горками и аквапарк Yas Waterworld. Всё под кондиционерами, плюс торговые центры и рестораны рядом.

Лувр Абу-Даби — искусство в прохладе

Уникальная коллекция мирового искусства от палеолита до современности. Само здание — архитектурный шедевр.

Мечеть шейха Зайда — гармония и красота

Величественный храм с белоснежными куполами. Внутри поддерживается приятная температура, вход бесплатный (но нужен дресс-код).

Шопинг в торговых центрах

Многие моллы соединены с отелями, так что можно не выходить на улицу. Магазины, кино, рестораны — всё в прохладе.

Автобусные экскурсии с кондиционером

Познакомиться с достопримечательностями города можно без риска для здоровья.

Абу-Даби готов удивлять и вдохновлять, но жара здесь безжалостна. Планируйте отдых с умом, выбирайте прохладные маршруты — и ваш отпуск будет только в радость.

