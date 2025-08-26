25 км золотого песка и бирюзовой воды: где скрыт самый длинный и уединённый пляж Греции

Всего в четырёх часах езды от Афин скрывается пляж-рекордсмен — 25 километров золотого песка, бирюзовой воды и полное отсутствие массового туризма.
Пляж Монолити расположен на западном побережье Греции в регионе Эпир, между деревнями Митикас и Кастросикия. Ближайший город — Превеза (15 минут езды), куда летают чартеры из Европы. Из Афин сюда можно доехать за 4 часа на арендованном авто по живописной трассе, огибающей горные хребты и оливковые рощи.
Отсутствие отелей и сложная логистика (прямых рейсов из России нет) сохранили Монолити в первозданном виде. Это место для тех, кто ищет уединение, а не инфраструктуру "всё включено".
Лучшее время для посещения — май-июнь и сентябрь, когда температура воды +23…+25°C, а пляжи пустынны.
Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².
