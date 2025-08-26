25 км золотого песка и бирюзовой воды: где скрыт самый длинный и уединённый пляж Греции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Туризм

Всего в четырёх часах езды от Афин скрывается пляж-рекордсмен — 25 километров золотого песка, бирюзовой воды и полное отсутствие массового туризма.

пляжный курорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляжный курорт

Пляж Монолити расположен на западном побережье Греции в регионе Эпир, между деревнями Митикас и Кастросикия. Ближайший город — Превеза (15 минут езды), куда летают чартеры из Европы. Из Афин сюда можно доехать за 4 часа на арендованном авто по живописной трассе, огибающей горные хребты и оливковые рощи.

Почему это уникальное место

  • Рекордная длина — 25 км непрерывного песчаного берега без скалистых разрывов.
  • Защитный статус — строительство отелей и коммерческой инфраструктуры запрещено из-за близости к археологическому парку Древний Никополь.
  • Исторический контекст — название "Монолити" отсылает к гигантским скалам, разрушенным во время Второй мировой войны.
  • Дикая природа — здесь гнездятся морские черепахи каретта, а побережье обрамляют сосновые леса, пишет protothema. gr.

Что делать на пляже

  • Пешие прогулки по кромке воды — чтобы пройти весь пляж, потребуется 6-7 часов.
  • Серфинг и кайтсёрфинг — постоянные ветры создают идеальные условия.
  • Археологический туризм — в 5 км руины Никополя с древним театром и византийской крепостью.
  • Гастрономия — в тавернах деревень подают свежего осьминога и местное вино.

Почему здесь нет толп туристов

Отсутствие отелей и сложная логистика (прямых рейсов из России нет) сохранили Монолити в первозданном виде. Это место для тех, кто ищет уединение, а не инфраструктуру "всё включено".

Лучшее время для посещения — май-июнь и сентябрь, когда температура воды +23…+25°C, а пляжи пустынны.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
