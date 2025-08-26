20 билетов в никуда: Ryanair оставила группу пассажиров в Польше

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытные путешественники хорошо знакомы со строгими правилами бюджетных авиакомпаний. Однако случай, произошедший в Кракове (Польша), стал настоящим потрясением для многих.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

20 свободных мест

Группе из двадцати человек не позволили подняться на борт самолета, несмотря на то, что, как они утверждают, соблюли все необходимые процедуры. В итоге, рейс Ryanair на Мальту вылетел с двумя десятками свободных мест.

Эта история быстро распространилась в социальных сетях, вызвав живой интерес у общественности. Пассажиры, напрямую пострадавшие от произошедшего, предоставили подробную информацию прессе.

Все двадцать пассажиров прибыли в аэропорт вовремя, и их багаж был зарегистрирован. Однако вскоре после их прибытия на табло появилась информация о задержке рейса на Мальту на один час и пять минут. Вместо своевременной посадки началось долгое ожидание, которое переросло в хаос.

Хаос в аэропорту

Пассажиры утверждают, что в аэропорту возникла полная неразбериха. На мониторе над выходом на посадку №1 по-прежнему отображалась информация о рейсе на Мальту. Пассажирам, стоявшим в очереди, сообщили, что они относятся к другому рейсу и выход на посадку уже закрыт. Все попытки разобраться в ситуации ни к чему не привели. Им заявили, что они "сами виноваты", так как не явились на последний сигнал к посадке, что и стало причиной отказа во входе на борт самолета, пишет pravda.

Уточнения

Ма́льта (мальт. Malta [ˈmɐltɐ], англ. Malta МФА: ), официальное название — Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.



