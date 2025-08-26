Барочные улицы, драконьи мосты и балканские деликатесы: почему Любляну в Словении нужно посетить в сентябре

Словенская Любляна — город камерный и зелёный, а сентябрь делает его особенно привлекательным. Тёплые дни и прохладные вечера словно созданы для прогулок вдоль реки Любляницы, неспешных посиделок в уличных кафе и изучения пешеходного Старого города с его барочной архитектурой и модернистскими шедеврами Йоже Плечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Pelz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Любляна, Словения

Город, где встречаются история и современность

Любляна — европейская столица с душой. В сентябре здесь проходят ярмарки и фестивали, наполняющие центр музыкой и цветами. На Тройном мосту или у Моста драконов особенно хорошо чувствуется атмосфера города.

А из Люблянского замка открывается лучший вид на всю столицу. Для любителей современного искусства — Метелькова, бывшая казарма, превращённая в яркий центр альтернативной культуры с выставками и концертами.

Вкус Словении

Сентябрьские вечера словно созданы для национальной кухни: в ресторанах подают тёплую йоту, štruklji и другие традиционные блюда.

А на рынках можно найти сыры, свежие продукты и балканские деликатесы, которые идеально сочетаются со словенскими винами — сегодня они ценятся всё выше в Европе.

Природа рядом

Любляна — одна из самых зелёных столиц Европы, и это видно уже в городских парках. В сентябре парк Тиволи начинает окрашиваться в золотые оттенки. Для однодневных поездок подойдут озёра Блед и Бохинь, а любители природы могут отправиться в Юлийские Альпы или исследовать карстовые пещеры Постойны.

Почему именно сентябрь

Это время, когда массовый туризм идёт на спад, но жизнь в городе только оживляется. Сентябрь в Любляне — это гармония истории, природы и культуры в одном уютном пространстве.

Уточнения

Любля́на (словен. Ljubljana, итал. Lubiana, до 1918 — Лайбах, нем. Laibach) — столица и крупнейший город Словении. Образует городскую общину Любляна, разделённую на семнадцать районов.

