Евротур для любителей пива: Мюнхенский экспресс открывает ворота Октоберфеста

В честь предстоящего 200-летнего юбилея Октоберфеста запущен новый железнодорожный маршрут, облегчающий путешествие любителям пива по Европе в период празднования.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Ежегодно миллионы туристов со всего света прибывают в Баварию, немецкий регион, чтобы участвовать в праздничных гуляниях: дегустировать местные блюда, напитки и облачаться в традиционные наряды.

Новый ночной поезд "Мюнхенский экспресс" будет отправляться из Рима в Мюнхен, центр фестиваля, в пятницу вечером со станции Термини, и возвращаться обратно в "Вечный город" в понедельник. Вероятно, на борту будет немало пассажиров, борющихся с последствиями бурного веселья.

Билеты, забронированные до 7 сентября, стоят от 99 евро, отправление — ровно в 20:00. Возможно бронирование и с других итальянских станций, включая Верону, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортеццу, Випитено, Колле-Изарко и Бреннеро.

Итальянская туристическая инициатива FS Treni Turistici Italiani, оператор этого маршрута, обещает "комфортную и легкую" поездку, передает Dayly Mail.

