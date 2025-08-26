Обман на высоте: из-за чего пассажиры United Airlines подают в суд на авиакомпанию

Выбирая авиабилет, многие готовы доплатить за место у окна: там можно полюбоваться видами, удобно вздремнуть, спрятавшись у стены, и регулировать шторку иллюминатора. Но что, если после оплаты вы обнаруживаете за плечом не небо, а глухую стену? Именно с этим столкнулись пассажиры Delta и United Airlines, и теперь авиакомпании ждут коллективные иски.

Как начались претензии

Истец из Нью-Йорка Николас Мейер утверждает, что заплатил за место у окна на рейсе Delta из Ла-Гуардии в Ориндж (через Атланту), но почти пять часов провёл рядом с панелью без окна. Другая пассажирка, Авива Копакен, заявила, что трижды покупала места у окна, которые оказались "слепыми". Для неё это особенно важно, так как она страдает клаустрофобией.

Масштаб проблемы

Иск подала юридическая фирма Greenbaum Olbranz. Она требует не только возврата денег, но и компенсации ущерба, который может коснуться более двух миллионов пассажиров.

Доплата за такие места у Delta и United составляет 50-100 долларов за перелёт. При этом некоторые авиакомпании — например, American Airlines и Alaska Airlines — отмечают в схемах кресел те, что расположены без иллюминаторов.

Что говорят пассажиры

На Reddit пользователи давно обсуждают "обманки" в салоне. Один клиент Delta написал: "В схеме не должно быть указано, что это премиум-места у окна. Там МЕНЬШЕ места для ног и никаких преимуществ".

После публикации иска пользователи заметили, что United начала указывать такие места как "без иллюминаторов".

Судебные дела против авиакомпаний

Это не первый громкий иск к крупным перевозчикам. В 2024 году Delta обвинили в отказе возвращать деньги за отменённые рейсы, Alaska Airlines столкнулась с похожим иском из-за технических сбоев. Теперь к списку претензий добавились "ложные окна".

Если вы доплачивали за место у окна в Delta или United и получили стену, стоит проверить билеты и следить за объявлениями — возможно, вы сможете присоединиться к коллективному иску.

