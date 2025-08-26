Пастельные фасады, цветы на балконах и песто с морским акцентом: эту деревню называют маленькой Лигурией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Туризм

Сардиния славится природными пейзажами и тихими деревнями, где жизнь течёт вдали от туристической суеты. Но есть одно место, которое сами местные называют самым красивым. Это Карлофорте — деревня, расположенная на острове Сан-Пьетро, в юго-западной части Сардинии.

Карлофорте, Сардиния
Фото: commons.wikimedia.org by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карлофорте, Сардиния

Связь двух миров

История Карлофорте началась в 1738 году, когда рыбацкая община Пегли из Генуи получила от короля Карла Эммануэля III право колонизировать остров. Переселенцев прозвали табарчини. Они привезли с собой архитектуру, язык, традиции и гастрономию. С тех пор Карлофорте напоминает не только Сардинию, но и Лигурию.

"Только на Сардинии я могу найти что-то, что вернёт меня в Лигурию", — говорил поэт Фабрицио Де Андре.

И правда: атмосфера Карлофорте удивительным образом перекликается с духом знаменитых Чинкве-Терре.

Деревня-иллюзия

Прогуливаясь по её узким улочкам — "каругги", можно почувствовать себя в Манароле или Вернацце. Пастельные фасады домов, балконы с цветами, окна в лигурийском стиле — всё это создаёт ощущение, что вы находитесь вовсе не на Сардинии.

Вкус Лигурии на Сардинии

Кулинарные традиции также смешались. Главное блюдо здесь — "песто алла карлофортина". Это вариация знаменитого лигурийского соуса, но с использованием местных ингредиентов. Результат — уникальный вкус, сочетающий ароматы Сардинского моря и наследие Генуи.

Очарование без фильтров

Карлофорте — это не музей и не декорация. Это живая деревня, где культура двух регионов переплелась в удивительный союз. Здесь каждый дом, каждый аромат и каждый вкус создают атмосферу, способную подарить незабываемые впечатления.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna ) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве автономной области.

Фабри́цио Кристиа́но Де Андре́ (итал. Fabrizio Cristiano De André; 18 февраля 1940, Генуя — 11 января 1999, Милан) — итальянский автор-исполнитель, поэт. В своем творчестве обращался к темам любви, борьбы, историям проституток и маргиналов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
