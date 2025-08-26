Волшебный пляж Pfeiffer Beach: самый необычный пляж Калифорнии, которое стоит долгой дороги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Туризм

Фиолетовый песок звучит как фантазия, но он существует на самом деле. Pfeiffer Beach в Калифорнии — одно из самых редких мест в мире, где берег сияет необычным пурпурным оттенком. И хотя сюда непросто добраться, каждый, кто оказался на пляже, соглашается: оно того стоит.

пляж Pfeiffer, Калифорний
Фото: commons.wikimedia.org by HoroshilovAleksandr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Pfeiffer, Калифорний

Почему песок фиолетовый?

Причина кроется в окружающих скалах. Они содержат марганцевый гранат, частицы которого со временем вымываются на берег. В сухую погоду оттенок менее заметен, а после дождя песок сияет особенно ярко. Лучшее время для поездки — осень, с сентября по ноябрь, когда природа сама усиливает красоту этого места.

Атмосфера и достопримечательности

Помимо песка, главная гордость Пфайффера — Арка-Замочная-Скважина. Это природный каменный туннель, который во время заката превращается в настоящий портал: солнечные лучи пробиваются сквозь арку и заливают пляж золотым светом. В сочетании с утёсами, бурными волнами и пышной зеленью вокруг создаётся почти мистическая картина.

Как добраться

Пфайффер-Бич расположен в Биг-Суре, примерно в шести часах езды к северу от Лос-Анджелеса.

Добраться туда можно по Сикамор-Каньон-роуд: от шоссе 1 нужно повернуть налево у отметки 45,64 мили, рядом с табличкой "Узкая дорога". Дальше всего около 2 миль вниз по серпантину — и вы на месте.

Полезные советы

  • Купание и сёрфинг разрешены, но небезопасны: нет спасателей, а волны сильные.
  • Собаки приветствуются, но только на поводке.
  • Костры и палатки запрещены, поэтому приезжать лучше на дневную прогулку.

Да, дорога непростая, но пурпурный песок и закаты, окрашивающие Арку-Замочную-Скважину, делают этот пляж одним из самых волшебных мест Калифорнии.

Уточнения

Калифо́рния (англ. California, ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Столица — Сакраменто, крупнейший город — Лос-Анджелес.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
