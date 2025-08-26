Город-лабиринт: что скрывает за своими улочками древний Фес в сердце Марокко

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Туризм

Марокко манит своими контрастами: шумный Марракеш, живописный Шефшауэн и современная Касабланка. Но настоящим открытием для путешественников становится древний Фес. Его Медина — один из самых посещаемых районов страны и обладатель рекорда Гиннесса как крупнейшая в мире пешеходная зона.

Фес, Марокко
Фото: commons.wikimedia.org by Kdouri omar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фес, Марокко

Ещё в 2009 году здесь навсегда отказались от автомобильного движения, и с тех пор единственные "транспортные средства" — пешеходы и ослы.

Лабиринт без машин

Медина Феса разделена на два района: Фес-Джедид (новая часть) и Фес-эль-Бали (старейшая, полностью свободная от транспорта). Более 9000 узких улочек образуют настоящий лабиринт, где легко заблудиться.

Но именно это и делает прогулку особенной: каждая потеря ориентира превращается в маленькое приключение. Здесь живёт около 160 тысяч человек, и это не музей под открытым небом, а город, полный жизни.

Атмосфера, которую не спутаешь

Прогуливаясь по базарам, вы увидите мастерские ювелиров, гончаров и ткачей. В воздухе смешиваются запахи специй и более резкие ароматы кожевенных производств. Контраст сильный, но именно он передаёт подлинный дух Феса.

Как добраться

Международный аэропорт Фес-Саис находится всего в 30 минутах от центра города. А если вы прилетаете в Рабат, поездка займёт около трёх часов на поезде. Популярен и другой вариант — экскурсионные туры, которые включают Фес вместе с Марракешем и Сахарой.

Достопримечательности пешком

Фес называют "культурной столицей Марокко", и лучший способ его узнать — пешие прогулки.

  • Голубые ворота (Баб Буджелуд): символ города, украшенный синими и зелёными изразцами.
  • Университет аль-Карауин: старейший университет мира, основанный в 859 году Фатимой аль-Фихрией. Вход для немусульман закрыт, но здание стоит увидеть хотя бы снаружи.
  • Медресе Аль-Аттарин: духовный центр города с фонтаном-раковиной и стенами, покрытыми замысловатой мозаикой и кораническими надписями.

Фес ошеломляет, но именно его хаотичный ритм и превращает город в незабываемое приключение.

Уточнения

Фес (араб. فاس‎, Фас, бербер. ⴼⴰⵙ, фр. Fès) — старейший из четырёх имперских городов Марокко и крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. Административный центр области Фес — Мекнес, в составе которой образует префектуру Фес.

Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية‎, аль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки. Столица — Рабат. Государственные языки — арабский и стандартный марокканский берберский язык.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
