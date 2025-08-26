Дикая природа и древняя стена: вал Адриана вошёл в тройку лучших мест для фото в Британии

Северо-Восток Англии удивителен. И Нортумберленд — главная причина, почему. Побережье с его пляжами, живописные леса, бескрайние пустоши — всё это делает регион уникальным. Теперь его красота получила ещё одно подтверждение: национальные эксперты поставили его в число лучших мест Великобритании для съёмки дикой природы.
Команда известного фотомагазина Jessops проанализировала соц сети и подсчитала, где чаще всего отмечают животных и природу. Так появился список из 10 мест, где природа и фотография встречаются чаще всего.
Третье место досталось легендарной стене Адриана.
"Эта древнеримская достопримечательность, протянувшаяся на 80 миль по холмам Нортумберленда, — не просто зрелище для туристов. Это ещё и оживлённая площадка для съёмки дикой природы", — отметили в Jessops.
Здесь можно встретить ласточек-касаток, луговых коньков, каменок, а летом наблюдать за стремительными перелётами птиц, прилетающих из Африки.
От тупиков на утёсах до грациозных оленей на ветреных пустошах — Великобритания даёт бесконечные возможности для фотографов. Но теперь ясно: Нортумберленд с его Валoм Адриана занимает среди них особое место.
Норта́мберленд(англ Northumberland,) — традиционное церемониальное графство и унитарная единица Англии, расположенная на крайнем северо-востоке страны, на границе с Шотландией. Город Блайт является самым населённым поселением.
Вал Адриа́на (лат. Vallum Aelium) — бывшее оборонительное укрепление римской провинции Британия длиной 117 км, построенное римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании.
