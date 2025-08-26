Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дикая природа и древняя стена: вал Адриана вошёл в тройку лучших мест для фото в Британии

Северо-Восток Англии удивителен. И Нортумберленд — главная причина, почему. Побережье с его пляжами, живописные леса, бескрайние пустоши — всё это делает регион уникальным. Теперь его красота получила ещё одно подтверждение: национальные эксперты поставили его в число лучших мест Великобритании для съёмки дикой природы.

Нортумберленд
Фото: commons.wikimedia.org by Julia Revitt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нортумберленд

Как определяли лучшие места

Команда известного фотомагазина Jessops проанализировала соц сети и подсчитала, где чаще всего отмечают животных и природу. Так появился список из 10 мест, где природа и фотография встречаются чаще всего.

Вал Адриана — не только история

Третье место досталось легендарной стене Адриана.

"Эта древнеримская достопримечательность, протянувшаяся на 80 миль по холмам Нортумберленда, — не просто зрелище для туристов. Это ещё и оживлённая площадка для съёмки дикой природы", — отметили в Jessops.

Здесь можно встретить ласточек-касаток, луговых коньков, каменок, а летом наблюдать за стремительными перелётами птиц, прилетающих из Африки.

Кто ещё в списке

  • Лидером рейтинга стал национальный парк Дартмур в Девоне — его упоминали в Instagram более 205 тысяч раз.
  • Второе место занял Кэрнгормс в Шотландии (159 тысяч упоминаний).
  • Стена Адриана набрала 152 тысячи отметок.
  • В десятку также вошли Бемптонские скалы в Йоркшире и знаменитые острова Фарн — ещё одна гордость Нортумберленда.

Природа, которая вдохновляет

От тупиков на утёсах до грациозных оленей на ветреных пустошах — Великобритания даёт бесконечные возможности для фотографов. Но теперь ясно: Нортумберленд с его Валoм Адриана занимает среди них особое место.

Уточнения

Норта́мберленд(англ  Northumberland,) — традиционное церемониальное графство и унитарная единица Англии, расположенная на крайнем северо-востоке страны, на границе с Шотландией.  Город Блайт является самым населённым поселением.

Вал Адриа́на (лат. Vallum Aelium) — бывшее оборонительное укрепление римской провинции Британия длиной 117 км, построенное римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
