Рейс сквозь шторм: как Spirit Airlines обошла ураган и оставила пассажиров в страхе

2:01
Туризм

Spirit Airlines в 2025 году получила титул "лучшей авиакомпании Америки", но слава эта сопровождается постоянными скандалами. От финансовых трудностей до странных решений с дресс-кодом — перевозчику сложно избежать критики.

самолет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
самолет

И в августе они снова оказались в центре внимания: рейс NK2298, летевший из Филадельфии в Сан-Хуан, оказался вблизи урагана "Эрин" в Бермудском треугольнике.

Что произошло в небе

Когда самолёт набирал высоту, в Карибском море формировался шторм 4-й категории, способный разрушать всё на своём пути.

По данным Flightradar24, маршрут рейса мог проходить прямо сквозь зону урагана у побережья Доминиканской Республики. Несмотря на это, самолёт приземлился в Пуэрто-Рико без происшествий. Но пользователи соцсетей не оставили ситуацию без комментариев.

Реакция Spirit Airlines

"Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, наши пилоты следовали процедурам и указаниям АДС по пути в Сан-Хуан. Центр управления полётами отслеживает погодные условия и вместе с авиадиспетчерами определяет безопасные маршруты",- заявила авиакомпания для Newsweek.

Что говорят эксперты

Ураган 4-й категории может разгонять ветер до 130 миль в час, и авиакомпании обычно стараются избегать таких маршрутов.

"Самолёт летел на высоте 37 000 футов. Там наблюдалась лишь слабая турбулентность, а основная активность шторма находилась севернее траектории полёта", — отметил доцент Майкл Маккормик из Университета Эмбри-Риддла.

Так или иначе, Spirit Airlines продолжает летать на грани доверия пассажиров — и в этот раз спор о безопасности снова разделил мнения.

Уточнения

Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мирамаре, Флорида с основными направлениями полётов в Северной и Южной Америке. Более половины полётов компании производятся на Багамские острова, Острова Карибского моря и в Латинскую Америку.

Тропи́ческий цикло́н — тип циклона, или погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
