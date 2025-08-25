Улуру: путешествие, которое обернулось скандалом для блогеров в Австралии

Австралийские блогеры, путешествующие по стране, испытали шок, когда после посещения Улуру, объекта, имеющего культурное значение, им был предъявлен внушительный перечень претензий.

Улуру — самый большой монолит из песчаника в мире, его высота составляет более 350 метров, а длина — 2,4 километра.

Из-за большого числа непреднамеренных нарушений Бритт Кроми заявила, что им придется удалить видео с YouTube и отредактировать часть контента. Согласно информации с сайта Улуру, фотосъемка мест, имеющих культурное значение, в национальном парке Улуру — Ката-Тьюта запрещена из уважения к коренному народу анангу.

Как утверждается, детали и особенности скал в этих местах для народа анангу равнозначны священным текстам, содержат важную культурную информацию и должны рассматриваться только на своем месте и только определенными людьми.

Хотя в других частях парка фотосъемка разрешена, контент-мейкеры и другие представители медиа должны получать соответствующее разрешение, о чем семья Кроми не знала.

Впоследствии они подали заявку и получили разрешение, стоимость которого составляет 20 долларов в день за коммерческую фотосъемку или 250 долларов за видеосъемку, а также удалили весь контент, содержащий запрещенные объекты.

Спустя три месяца пара получила электронное письмо с детальным перечнем нарушений, многие из которых показались им странными и необоснованными.

Бритт отметила, что претензии касаются не только деликатных тем, но и, например, использования сломанной ветки для отмахивания от мух. Им было предложено удалить все кадры, где это запечатлено.

Несмотря на длинный список нарушений, паре удалось избежать штрафов.

Блогер выразила надежду, что их опыт станет предупреждением для других видеоблогеров и документалистов, путешествующих в Улуру, о необходимости заранее изучать правила, а не снимать, пишет New York Post.

