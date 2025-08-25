Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Улуру: путешествие, которое обернулось скандалом для блогеров в Австралии

2:16
Туризм

Австралийские блогеры, путешествующие по стране, испытали шок, когда после посещения Улуру, объекта, имеющего культурное значение, им был предъявлен внушительный перечень претензий.

монолит Улуру
Фото: ru.wikipedia.org by Corey Leopold. is licensed under free more info
монолит Улуру

Улуру — самый большой монолит из песчаника в мире, его высота составляет более 350 метров, а длина — 2,4 километра.

Придется удалить

Из-за большого числа непреднамеренных нарушений Бритт Кроми заявила, что им придется удалить видео с YouTube и отредактировать часть контента. Согласно информации с сайта Улуру, фотосъемка мест, имеющих культурное значение, в национальном парке Улуру — Ката-Тьюта запрещена из уважения к коренному народу анангу.

Священная земля

Как утверждается, детали и особенности скал в этих местах для народа анангу равнозначны священным текстам, содержат важную культурную информацию и должны рассматриваться только на своем месте и только определенными людьми.

Хотя в других частях парка фотосъемка разрешена, контент-мейкеры и другие представители медиа должны получать соответствующее разрешение, о чем семья Кроми не знала.

Впоследствии они подали заявку и получили разрешение, стоимость которого составляет 20 долларов в день за коммерческую фотосъемку или 250 долларов за видеосъемку, а также удалили весь контент, содержащий запрещенные объекты.

Спустя три месяца пара получила электронное письмо с детальным перечнем нарушений, многие из которых показались им странными и необоснованными.

Бритт отметила, что претензии касаются не только деликатных тем, но и, например, использования сломанной ветки для отмахивания от мух. Им было предложено удалить все кадры, где это запечатлено.

Удалось избежать штрафа

Несмотря на длинный список нарушений, паре удалось избежать штрафов.

Блогер выразила надежду, что их опыт станет предупреждением для других видеоблогеров и документалистов, путешествующих в Улуру, о необходимости заранее изучать правила, а не снимать, пишет New York Post.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
