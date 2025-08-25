Блогеры привлекают туристов: путешественники из этих стран устремились в Россию

В последнее время Россия стала все популярнее среди туристов из стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) и Кувейта.

Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Москва

Что привлекло путешественников? Оказывается, тут не обошлось без блогеров, которые проводили целые рекламными кампаниями.

Также на интерес путешественников повлияли упрощение визового режима и новые маршруты авиаперелетов.

Кстати, в 2023–2024 годах в нашу страну приехало в 6 раз больше туристов из Саудовской Аравии, сообщает KP. RU.

Уточнения

Куве́йт официально Госуда́рство Куве́йт (араб. دولة الكويت‎ — Даулату-ль-Кувайт‎) — государство (эмират) в юго-западной Азии.

