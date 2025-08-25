Блогеры привлекают туристов: путешественники из этих стран устремились в Россию

В последнее время Россия стала все популярнее среди туристов из стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) и Кувейта.
Что привлекло путешественников? Оказывается, тут не обошлось без блогеров, которые проводили целые рекламными кампаниями.
Также на интерес путешественников повлияли упрощение визового режима и новые маршруты авиаперелетов.
Кстати, в 2023–2024 годах в нашу страну приехало в 6 раз больше туристов из Саудовской Аравии, сообщает KP. RU.
