Миллионы озёр, два языка и путь в 80 часов: эта страна ломает привычные представления о путешествиях

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канада давно считается мечтой туристов: здесь и заснеженные горные вершины, и бескрайние леса, и города с неповторимой атмосферой. Но за привычным образом страны скрывается множество фактов, которые способны по-настоящему удивить даже тех, кто много путешествовал.

Фото: commons.wikimedia.org by Joli Rumi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Альберта, Канада

Озёр больше, чем где бы то ни было

Канада — мировой рекордсмен по числу озёр. Их здесь около двух миллионов, и они занимают почти 9% всей территории страны.

Можно прожить жизнь, каждый день открывая новое озеро, и всё равно не успеть побывать везде. Для туристов это значит одно: бесконечные возможности для каякинга, рыбалки и отдыха на природе.

Вторая по величине страна мира

По площади Канаду обгоняет только Россия. Чтобы пересечь её с востока на запад на машине, понадобится более 80 часов — почти восемь суток пути.

Именно благодаря таким масштабам Канада предлагает редкое разнообразие пейзажей: от арктических пустынь и хвойных лесов до прерий и почти тропических джунглей в Британской Колумбии.

Два официальных языка

В Канаде равноправно сосуществуют английский и французский языки. Особенно это заметно в Квебеке, который называют "маленькой Францией" Северной Америки.

В небольших городках этой провинции туристы нередко сталкиваются с тем, что местные отвечают исключительно по-французски. Поэтому хотя бы базовые фразы лучше выучить заранее — это сделает путешествие комфортнее.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

