Где найти настоящую Европу: города, которые меняют привычный сценарий поездок

Париж, Рим, Милан — эти города давно стали символами европейских путешествий. Но настоящая магия начинается там, где нет толп туристов и привычных маршрутов. Севилья и Чинкве-Терре — два места, которые открывают Европу с новой стороны: севильская страсть и итальянская dolce vita.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Площадь Испании, Севилья

Севилья: город солнца и фламенко

Севилья — квинтэссенция Андалусии. Здесь солнце будто вечное, воздух пропитан апельсинами, а фламенко звучит из каждого переулка.

Собор и Хиральда

Главный символ города — кафедральный собор, один из крупнейших в мире. Внутри покоится Христофор Колумб, а с башни Хиральды открывается панорама, которая стоит каждого шага вверх.

Алькасар и дворцовые тайны

Рядом с собором находится Реал Алькасар. Его арки и сады напоминают восточную сказку. Именно здесь снимали сцены "Игры престолов". Особое впечатление производят термальные бани Марии де Падилья — прохладное убежище в сердце дворца.

Район Триана

Чтобы почувствовать ритм города, вечером отправляйтесь в Триану. Здесь музыка и танцы рождаются прямо на улицах, а в барах подают традиционные блюда — от сальморехо до хвоста быка.

Вечер на реке

Лучший финал дня — прогулка вдоль Гвадалквивира. Золотые башни и мосты отражаются в воде, превращая Севилью в живую картину.

Чинкве-Терре: итальянская dolce vita

Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре — будто игрушечные городки, прижавшиеся к скалам над Лигурийским морем.

Пляжи и отдых

В Монтероссо — единственный песчаный пляж, а в остальных деревнях купаются прямо со скал. Это по-своему неудобно, но невероятно атмосферно.

Морские прогулки

Увидеть Чинкве-Терре лучше всего с воды. Лодка, вечерний круиз с вином или самостоятельный каяк — каждый вариант открывает побережье по-новому.

Кухня и джелато

Здесь всё пропитано вкусами: паста с песто, свежие морепродукты и анчоусы с лимоном. А в Вернацце стоит попробовать фисташковое мороженое в Gelateria Il Porticciolo.

Прогулки по тропам

Для романтиков — "Тропа любви" между Риомаджоре и Манаролой. Для любителей походов посерьёзнее — дорога через виноградники и оливковые рощи из Вернаццы в Монтероссо.

Европа, которая удивляет

Севилья и Чинкве-Терре — два разных ритма. Испанская страсть и итальянская неторопливая сладость жизни. Но объединяет их одно: здесь вы почувствуете настоящую Европу, свободную от штампов.

Уточнения

Севи́лья (исп. Sevilla [seˈβiʎa]) — город на юге Испании с населением около 700 тысяч жителей.

