Цены тают быстрее снега: билеты в Дубай на Новый год стоят смешные деньги

Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines

Кто сказал, что Новый год в Эмиратах — роскошь? Уже сейчас в системах бронирования появляются билеты по вполне доступным ценам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Новый год на море

24 августа был найден интересный вариант: прямой рейс из Новосибирска в Дубай от S7 Airlines всего за 27,6 тыс. руб. Вылет 17 декабря, обратный перелёт — 1 января днём. Отличная возможность встретить праздник в жаркой стране и вернуться в Россию без ночных пересадок.

Как сэкономить на перелёте

Цена указана за билет с ручной кладью (до 10 кг). Чемодан обойдётся почти в 13 тыс. руб. сверху, так что путешественникам выгоднее обойтись без багажа.

Другие удобные даты

19 декабря — 3 января: прямой перелёт с тем же перевозчиком обойдётся в 40,2 тыс. руб. Это считается весьма бюджетным предложением для новогодних каникул. Для сравнения, билеты на те же даты у flydubai стоят 59 тыс. руб.

28 декабря — 12 января: вариант для тех, кто хочет захватить все праздничные выходные. Цена — от 61,3 тыс. руб., а с багажом — уже 78,6 тыс.

Почему стоит бронировать заранее

Авиабилеты на зимние праздники всегда лучше покупать за несколько месяцев. К моменту вылета мест может просто не остаться, а цены почти всегда растут. Рассчитывать на "горящие" скидки к Новому году не стоит — на такие даты они не появляются.

Уточнения

S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"") — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Новосибирске.



Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

