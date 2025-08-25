От жары до горного холода и от уличной еды до ресторанов: как подготовиться к поездке в Индию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Эта страна поражает масштабами и разнообразием: от Гималаев до океанских пляжей, от древних храмов до шумных мегаполисов. Но как сделать поездку по-настоящему удачной? Несколько полезных советов помогут российским туристам избежать неожиданностей и получить максимум впечатлений.

Советы путешественникам

Индия — слишком большая страна. Здесь огромное количество мест, которые любой турист хотел бы посетить и должен посетить.

"Индия — не страна для одной поездки. Вам нужно приехать несколько раз и провести здесь достаточно времени, чтобы по-настоящему насладиться тем, что может предложить Индия: от высоких Гималаев до прекрасных пляжей, от аюрведического массажа и лечения до культурных и исторических достопримечательностей. Поэтому я бы рекомендовал российским туристам приезжать много раз и сосредотачиваться на разных регионах в каждой поездке, вместо того чтобы пытаться охватить сразу множество мест", — отметил посол Индии в России Винай Кумар.

Он подчеркнул: важно учитывать климат страны при выборе одежды — в одних регионах вас ждут заснеженные вершины, в других — зной и влажность. Что касается еды, стоит с осторожностью пробовать острую индийскую кухню, а лучше отдавать предпочтение проверенным ресторанам при отелях.

"Просто соблюдайте обычные меры предосторожности. Люди здесь очень дружелюбные и гостеприимные, подавляющее большинство туристов чувствуют себя желанными гостями", — заверил посол.

Куда поехать

Гоа

Главный курорт для российских туристов. Северный Гоа — шумный, яркий и молодежный, с барами и вечеринками. Южный — тише, спокойнее и дороже, идеально подходит для релакса, йоги и аюрведы.

Что посмотреть: старый Панаджи с португальской архитектурой, форты Агуада и Чапора, католические соборы, а также плантации специй. Из еды стоит попробовать гоанский карри и свежие морепродукты.

Керала

Юго-западный штат, где вместо шумных вечеринок — умиротворение и природа. Здесь можно покататься по живописным заводям на лодке, посетить чайные плантации и заказать курс аюрведического лечения.

Что посетить: национальные парки Перияр и Эравикулам, город Кочин с его китайскими рыболовными сетями и дворцом Матанчерри. Лучшие пляжи — Ковалам, Варкала и Черай.

Экскурсионные маршруты

Агра и Тадж-Махал

Главная достопримечательность страны — знаменитый Тадж-Махал, беломраморный мавзолей, который особенно красив на рассвете и закате. Помимо него стоит увидеть Агрский форт и гробницу Итимад-Уд-Даулы, "маленький Тадж-Махал".

Дели

Столица Индии — город контрастов. В Старом Дели ждут шумные рынки и мечети, в Новом — широкие проспекты и парки. Обязательно посмотрите Красный форт, мечеть Джама-Масджид, гробницу Хумаюна и Храм Лотоса.

Варанаси

Один из древнейших городов мира и священное место для индуистов. Главные впечатления дарят гхаты на берегу Ганга, где происходят ритуалы. Стоит также посетить Золотой храм и Сарнатх — место первой проповеди Будды.

Уточнения

Тадж-Маха́л (хинди ताज महल, урду تاج محل — «Корона дворцов», англ. Taj Mahal) — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.) Построен по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах Джахана I, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Позже в мавзолее был похоронен и сам Шах Джахан I.

Де́ли (хинди दिल्ली, Дилли; в.-пандж. ਦਿੱਲੀ; урду دِلّی или دِہلی‎ ; англ. Delhi) — второй по величине (после Мумбаи) город Индии, имеющий статус союзной территории (Национальный столичный округ Дели).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
