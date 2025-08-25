Крым в бархатный сезон — пляжи без толпы и горы без жары: какие города подарят лучший отдых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:56
Туризм

Сентябрь и октябрь — лучшее время для отдыха на Черноморском побережье. Жара уходит, море остаётся тёплым, а на улицах становится свободнее и уютнее. Именно поэтому бархатный сезон в Крыму неизменно привлекает туристов.

Бархатный сезон на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бархатный сезон на море

Самые популярные направления

Сервис бронирования жилья TVIL выяснил, какие направления выбирают чаще всего. В десятку самых популярных курортов вошли сразу пять крымских городов:

  • Ялта;
  • Алушта;
  • Феодосия;
  • Евпатория;
  • Судак.

Помимо них востребованы и курорты Краснодарского края:

  • Сочи;
  • Анапа;
  • Геленджик;
  • Кабардинка.

Также в рейтинг вошёл Санкт-Петербург.

Сколько стоит отдых

Средняя продолжительность отдыха в Крыму осенью составляет 8-9 ночей. Стоимость проживания в популярных городах колеблется от 3,3 до 4,9 тысячи рублей в сутки.

Обзор крымских курортов

Ялта

Фешенебельный и самый известный курорт полуострова. Здесь сконцентрированы лучшие отели, рестораны, культурные мероприятия. Гости могут насладиться прогулкой по набережной, посетить Ливадийский дворец или подняться по канатной дороге на Ай-Петри. Подходит для тех, кто ценит комфорт и готов платить за высокий уровень сервиса.

Алушта

Более демократичный вариант по сравнению с Ялтой. Здесь горы и долины соседствуют с пляжами, работает аквапарк и дельфинарий. В окрестностях можно увидеть знаменитую Долину Привидений. Курорт идеально подходит для семейного отдыха и активных путешественников.

Феодосия

Один из древнейших городов Крыма. Песчаные пляжи и спокойная атмосфера делают его привлекательным для тех, кто ищет размеренный отдых. Главные достопримечательности — Генуэзская крепость, картинная галерея Айвазовского и музей Грина.

Евпатория

Настоящий детский курорт. Мелководье и песчаные пляжи идеально подходят для малышей. В городе работают санатории, предлагающие лечебные грязи и процедуры. Есть аквапарк, дельфинарий и парк аттракционов. Отличный выбор для семей с детьми.

Судак

Уютный городок с живописными бухтами. Туристы приезжают сюда ради Генуэзской крепости и винодельческих хозяйств, где можно устроить дегустацию местных вин. Курорт подойдёт для романтического отдыха и уединённых поездок.

Итог

Крымские курорты в бархатный сезон предлагают разные варианты отдыха: от шумной Ялты до камерного Судака. Каждое направление имеет свою атмосферу, особенности и подходит определённой категории туристов.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
