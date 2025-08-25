Тайная катастрофа в Антарктиде: люди убивают природу даже в самых отдалённых уголках планеты

NS: туризм разрушает экосистему Антарктиды

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Антарктида — один из последних уголков планеты, где природа ещё почти нетронута. Но даже здесь растущий туризм и расширяющиеся исследовательские базы наносят серьёзный ущерб экосистемам.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Ученые предупреждают: активное присутствие человека ускоряет таяние льдов и приводит к накоплению токсичных веществ.

Исследователи обнаружили, что в районах с интенсивным присутствием людей концентрация токсичных металлов — никеля, меди и свинца — выросла в 10 раз по сравнению с показателями 40 лет назад.

Основными источниками загрязнения стали сжигание ископаемого топлива на судах, самолетах и вспомогательной инфраструктуре исследовательских станций. Об этом пишет журнал Nature Sustainability.

Такая концентрация токсинов наносит прямой ущерб флоре и фауне материка. Даже минимальные изменения химического состава почвы и воды могут нарушить баланс экосистем, которые уже ослаблены из-за изменения климата.

Ученые подчёркивают: только быстрый переход на возобновляемые источники энергии и сокращение использования ископаемого топлива может замедлить разрушение экосистем Антарктиды. В противном случае уникальные виды животных и растений рискуют исчезнуть, а ледники будут таять быстрее, ускоряя глобальные климатические изменения.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

