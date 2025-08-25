От Лос-Анджелеса до Лиссабона: как американка нашла баланс между работой и жизнью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:43
Туризм

Кейтлин Вихманн, работавшая маркетологом в Лос-Анджелесе (США), несколько лет назад приняла радикальное решение: оставила постоянную работу и перешла на фриланс.

Отпуск
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Отпуск

Переехав в Лиссабон в 2021 году, Вихманн впечатлилась благоприятным климатом и акцентом на здоровый образ жизни.

Теперь она, уроженка Канзаса, занимается цифровым маркетингом около 20 часов в неделю, помогая клиентам из Америки и Португалии в продвижении в интернете.

Зарабатывая примерно 7000 долларов в месяц, она находит это достаточным для комфортной жизни в Лиссабоне.

Вихманн подчеркивает, что в Португалии она чувствует себя значительно счастливее и спокойнее, уделяя больше времени своим увлечениям.

Она отмечает, что в Лос-Анджелесе ее жизнь вращалась вокруг работы, в то время как сейчас работа занимает второстепенное место, а на первом плане — личная жизнь.

Проанализировав свои расходы за июнь, Вихманн обнаружила, что потратила 3457 долларов — меньше половины своего дохода. Аренда и коммунальные услуги составили 1296 долларов, а расходы на еду — 500 долларов в месяц, что позволяет ей тратить деньги на путешествия, уроки тенниса и покупки, пишет New York Post.

В 2022 году Португалия ввела визу D8 для цифровых кочевников из стран, не входящих в ЕС, работающих в иностранных компаниях. Однако приток экспатов привел к росту цен и недовольству среди некоторых португальцев.

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, букв. «вольный копейщик»; также «свободный художник» и т. п.) — свободный работник.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
