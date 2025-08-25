От Лос-Анджелеса до Лиссабона: как американка нашла баланс между работой и жизнью

Кейтлин Вихманн, работавшая маркетологом в Лос-Анджелесе (США), несколько лет назад приняла радикальное решение: оставила постоянную работу и перешла на фриланс.
Переехав в Лиссабон в 2021 году, Вихманн впечатлилась благоприятным климатом и акцентом на здоровый образ жизни.
Теперь она, уроженка Канзаса, занимается цифровым маркетингом около 20 часов в неделю, помогая клиентам из Америки и Португалии в продвижении в интернете.
Зарабатывая примерно 7000 долларов в месяц, она находит это достаточным для комфортной жизни в Лиссабоне.
Вихманн подчеркивает, что в Португалии она чувствует себя значительно счастливее и спокойнее, уделяя больше времени своим увлечениям.
Она отмечает, что в Лос-Анджелесе ее жизнь вращалась вокруг работы, в то время как сейчас работа занимает второстепенное место, а на первом плане — личная жизнь.
Проанализировав свои расходы за июнь, Вихманн обнаружила, что потратила 3457 долларов — меньше половины своего дохода. Аренда и коммунальные услуги составили 1296 долларов, а расходы на еду — 500 долларов в месяц, что позволяет ей тратить деньги на путешествия, уроки тенниса и покупки, пишет New York Post.
В 2022 году Португалия ввела визу D8 для цифровых кочевников из стран, не входящих в ЕС, работающих в иностранных компаниях. Однако приток экспатов привел к росту цен и недовольству среди некоторых португальцев.
Фрила́нсер (англ. freelancer, букв. «вольный копейщик»; также «свободный художник» и т. п.) — свободный работник.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.