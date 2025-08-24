Сокращение отходов до 20%: как робот на солнечных батареях меняет пляжи Бали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В последние годы крупные гостиничные сети активно тестируют роботов для уборки пляжей.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

Местные власти надеются, что использование таких технологий поможет изменить ситуацию к лучшему. Заместитель регента Бадунга, округа на Бали, Алит Сусипта официально представил робота BeBot Smart в пляжном клубе FINNS в Чангу. Робот стоимостью около 65 000 долларов уже три месяца работает на пляже. 

В планах расширение функционала робота, чтобы он мог собирать разные виды отходов. Робот, работающий на солнечной энергии, трудится по 2,5 часа в день и уже очистил 180-метровые участки пляжей Берава и Перанчак.

По словам директора пляжного клуба FINNS Ваяна Асрама, благодаря внедрению проекта количество отходов, отправляемых на свалки, удалось сократить с 80 % до 20 %. К концу 2025 года планируется сократить этот показатель до 5 %, передает New York Post.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
