Туризм или стихийное бедствие? Почему жители Праги всё больше боятся британских гостей

В Чехии критикуют увлечение британских туристов алкоголем и ночной жизнью
Туризм

В Чехии всё чаще обсуждают поведение британских туристов. Поводом стало их чрезмерное увлечение ночными развлечениями, особенно в Праге.

Прага
Прага

"Громкие соседи" в центре города

По словам местных жителей, когда британцы приезжают "повеселиться", это слышно за несколько улиц. После алкоголя они становятся шумными, навязчивыми и иногда агрессивными. Для соседей такое поведение — не весёлый праздник, а скорее раздражающий хаос.

Любовь к чешским женщинам

Чешек нередко называют одними из самых красивых женщин в мире, и британские туристы уделяют этому особое внимание. Иногда это обычный флирт, но после нескольких рюмок общение может превращаться в неприятные сцены.

Вечеринки без границ

Отмечается, что часть британцев ведёт себя так, словно забывает о том, что находится в другой стране. Вечером они "дают волю эмоциям" и не задумываются, мешает ли это окружающим. В отличие от туристов из Азии, старающихся быть более сдержанными, британские компании чаще выходят за рамки привычного для местных уровня.

Но не все одинаковые

Конечно, нельзя говорить обо всех. Среди британцев есть и вежливые гости, которые приезжают попробовать чешское пиво, увидеть достопримечательности и при этом ведут себя с уважением.

Уточнения

Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika ), — государство в Центральной Европе. Столица и крупнейший город страны — Прага, другие крупные города — Брно, Острава, Пльзень и др. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.

