Туризм или стихийное бедствие? Почему жители Праги всё больше боятся британских гостей

В Чехии всё чаще обсуждают поведение британских туристов. Поводом стало их чрезмерное увлечение ночными развлечениями, особенно в Праге.
По словам местных жителей, когда британцы приезжают "повеселиться", это слышно за несколько улиц. После алкоголя они становятся шумными, навязчивыми и иногда агрессивными. Для соседей такое поведение — не весёлый праздник, а скорее раздражающий хаос.
Чешек нередко называют одними из самых красивых женщин в мире, и британские туристы уделяют этому особое внимание. Иногда это обычный флирт, но после нескольких рюмок общение может превращаться в неприятные сцены.
Отмечается, что часть британцев ведёт себя так, словно забывает о том, что находится в другой стране. Вечером они "дают волю эмоциям" и не задумываются, мешает ли это окружающим. В отличие от туристов из Азии, старающихся быть более сдержанными, британские компании чаще выходят за рамки привычного для местных уровня.
Конечно, нельзя говорить обо всех. Среди британцев есть и вежливые гости, которые приезжают попробовать чешское пиво, увидеть достопримечательности и при этом ведут себя с уважением.
Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika ), — государство в Центральной Европе. Столица и крупнейший город страны — Прага, другие крупные города — Брно, Острава, Пльзень и др. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.
