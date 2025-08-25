Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали рецепты быстрых и полезных завтраков: овсянка с яблоками, панкейки и смузи
В 2025 году популярны неоновые и контрастные принты для худи, говорят стилисты
Эйнштейн показал, что световой барьер связан с законами пространства и времени
Осенняя обработка теплицы в сентябре: уборка, дезинфекция
Перец, горчица и цитрусовые помогают отпугнуть кошку от мангала
В Японии испытали препарат, стимулирующий рост новых зубов у животных
GIS Mining: при росте геополитической напряжённости золото может подорожать до $4200
Ходьба, сон и контроль порций еды помогают похудеть без голода и спортзала
Дизайнеры назвали лучшие идеи для поделок из картонных коробок

Прага пивная столица Европы: атмосфера средневековых таверн и современные пивные сады

Где пить пиво в Праге: город, который нельзя пропустить любителям пива
1:46
Туризм

Хотя многие ожидают увидеть Германию или Бельгию лидерами по потреблению пива, на самом деле титул "пивной столицы Европы" принадлежит Праге. Здесь пиво дешевле воды, а среднестатистический житель выпивает около 150 литров в год.

Прага
Фото: commons.wikimedia.org by MurderousPass, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прага

В городе достаточно выучить слова pivo (пиво), pivnice (пивная) и тост na zdraví ("за здоровье"), чтобы чувствовать себя своим.

Где пить пиво в Праге

  • Страговский монастырь
    На холме недалеко от Пражского Града варят пиво уже более 800 лет. Здесь можно насладиться кружкой лагера и панорамным видом на город.
  • U Fleku
    Мини-пивоварня XV века, одна из старейших в городе. Внутри — средневековый зал с люстрами, живой аккордеон и классические закуски: свиные шкварки, маринованный сыр, копчёная шейка.
  • U Sedmi Suvabu
    Атмосферная таверна в Мале Стране: свечи, доспехи и камин. Здесь подают гуляш и медовуху.
  • U Medvidku
    Популярный паб в Старом городе, где можно попробовать оригинальный Budweiser Budvar и остановиться на ночь.

Пивные сады и современная культура

  • Летенский пивной сад
    Оазис в парке с видом на Влтаву и Старый город. Отличное место для неспешных прогулок и освежающего пилснера.
  • Jáma Garden
    Уютный сад с большими порциями: сэндвичи с пастрами, картофель фри с начинкой и, конечно, Pilsner Urquell.

Прага — город, где история, архитектура и пивная культура идут рука об руку. От монастырских пивоварен до современных садов — здесь каждый найдёт идеальную кружку.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha ) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Наука и техника
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Эксперты The Spruce: синий и зелёный цвета укрепляют энергию и гармонию в спальне
На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе
Корни капусты могут помочь насытить почву полезными веществами, говорят эксперты
Гендиректор PR Partner Анисимова: иностранные слова на вывесках разрешат с переводом
Туристы выбирают Саутгемптон для однодневных поездок из Лондона
Мыло нарушает pH кожи лица, что приводит к сухости и повышенной чувствительности
Эксперты по фитнесу: приседания, становая тяга и выпады формируют сильные ноги
Ветеринары: порча вещей собакой может указывать на стресс или тревогу разлуки
Учёные выяснили, что регулярность сна важнее его продолжительности для здоровья
Эксперты: домашний творог можно получить путем нагревания кефира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.