Прага пивная столица Европы: атмосфера средневековых таверн и современные пивные сады

Хотя многие ожидают увидеть Германию или Бельгию лидерами по потреблению пива, на самом деле титул "пивной столицы Европы" принадлежит Праге. Здесь пиво дешевле воды, а среднестатистический житель выпивает около 150 литров в год.
Фото: commons.wikimedia.org by MurderousPass, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прага
В городе достаточно выучить слова pivo (пиво), pivnice (пивная) и тост na zdraví ("за здоровье"), чтобы чувствовать себя своим.
Где пить пиво в Праге
Страговский монастырь На холме недалеко от Пражского Града варят пиво уже более 800 лет. Здесь можно насладиться кружкой лагера и панорамным видом на город.
U Fleku Мини-пивоварня XV века, одна из старейших в городе. Внутри — средневековый зал с люстрами, живой аккордеон и классические закуски: свиные шкварки, маринованный сыр, копчёная шейка.
U Sedmi Suvabu Атмосферная таверна в Мале Стране: свечи, доспехи и камин. Здесь подают гуляш и медовуху.
U Medvidku Популярный паб в Старом городе, где можно попробовать оригинальный Budweiser Budvar и остановиться на ночь.
Пивные сады и современная культура
Летенский пивной сад Оазис в парке с видом на Влтаву и Старый город. Отличное место для неспешных прогулок и освежающего пилснера.
Jáma Garden Уютный сад с большими порциями: сэндвичи с пастрами, картофель фри с начинкой и, конечно, Pilsner Urquell.
Прага — город, где история, архитектура и пивная культура идут рука об руку. От монастырских пивоварен до современных садов — здесь каждый найдёт идеальную кружку.
Уточнения
Пра́га (чеш. Praha ) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
Ежедневно: 24 истории о путешествияхПодпишитесь, чтобы не пропустить важное