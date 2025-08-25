Тюдоровский дом, Титаник и средневековые стены: час езды от Лондона подарит однодневное путешествие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Туризм

Если в длинные весенне-летние выходные вам не по душе шумные события Лондона, отправляйтесь на однодневное путешествие. Идеальный вариант — Саутгемптон, город, который объединяет историю, культуру, гастрономию и морскую атмосферу.

Саутгемптон, порт, Англия
Фото: Wikimedia Commons by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Саутгемптон, порт, Англия

Как добраться

От вокзала Ватерлоо до Саутгемптона поезд идёт чуть больше часа. Билет в непиковое время стоит около £18.

Исторические места

  • Тюдоровский дом и сад — здание XV века, первый музей города.
  • Средневековые стены XII века — одни из самых хорошо сохранившихся в Британии.
  • Музей Солентского неба — рассказывает о развитии авиации.
  • SeaCity Museum — интерактивная выставка о "Титанике", ушедшем отсюда в свой последний рейс.

Культура и искусство

Любители театра оценят Mayflower Theatre, где ставят мюзиклы мирового уровня и выступают знаменитые артисты.
Для ценителей живописи подойдут Городская художественная галерея и John Hansard Gallery с коллекцией современного искусства.

Где поесть

Саутгемптон радует разнообразием кухонь:

  • тапас с видом на реку в La Regata;
  • авторские блюда в The Pig in the Wall;
  • бургеры в 7Bone;
  • веганское меню в Cafe Thrive;
  • пиво и закуски в Dancing Man Brewery на набережной.

Продолжение путешествия

После прогулки по городу можно сесть на автобус Bluestar 6 и отправиться в заповедник Нью-Форест — так вы совместите морской город и прогулку среди лесов и лугов.

Уточнения

Саутге́мптон (англ. Southampton) — город и унитарная единица в церемониальном графстве Хэмпшир Англии, на южном побережье Великобритании. Расположен у слияния рек Итчен и Тест, на берегу пролива Те-Солент. Крупный незамерзающий морской порт.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
