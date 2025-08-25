Тюдоровский дом, Титаник и средневековые стены: час езды от Лондона подарит однодневное путешествие

Если в длинные весенне-летние выходные вам не по душе шумные события Лондона, отправляйтесь на однодневное путешествие. Идеальный вариант — Саутгемптон, город, который объединяет историю, культуру, гастрономию и морскую атмосферу.
От вокзала Ватерлоо до Саутгемптона поезд идёт чуть больше часа. Билет в непиковое время стоит около £18.
Любители театра оценят Mayflower Theatre, где ставят мюзиклы мирового уровня и выступают знаменитые артисты.
Для ценителей живописи подойдут Городская художественная галерея и John Hansard Gallery с коллекцией современного искусства.
Саутгемптон радует разнообразием кухонь:
После прогулки по городу можно сесть на автобус Bluestar 6 и отправиться в заповедник Нью-Форест — так вы совместите морской город и прогулку среди лесов и лугов.
Саутге́мптон (англ. Southampton) — город и унитарная единица в церемониальном графстве Хэмпшир Англии, на южном побережье Великобритании. Расположен у слияния рек Итчен и Тест, на берегу пролива Те-Солент. Крупный незамерзающий морской порт.
