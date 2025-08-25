Не Чарльстон и не Миртл-Бич: Южная Каролина с другой стороны

Когда туристы думают о Южной Каролине, в голове сразу всплывают Чарльстон и Миртл-Бич. Но чуть дальше от побережья есть место, которое стоит открыть для себя — город Тега-Кей. Несмотря на название "Кей", это не остров, а полуостров на озере Уайли, который идеально подойдёт для тех, кто любит активный отдых и атмосферу маленького городка.
Главная гордость Тега-Кей — озеро Уайли площадью более 12 000 акров, раскинувшееся сразу на две Каролины. Можно арендовать лодку и отправиться в водное путешествие или провести день в парке Винджаммер с пляжем, детской площадкой и местами для рыбалки.
Правда, парковка для нерезидентов стоит недёшево — 200 долларов, если только вы не приехали на бесплатное шоу от команды Carolina Show Ski Team.
Для тех, кто предпочитает сушу, есть Tega Cay Golf Club с 27 живописными лунками и элегантным клубом для отдыха после игры.
Город также известен своей пивной культурой. Локальная пивоварня Model A Brewing предлагает большой выбор крафтового пива, а для настоящих энтузиастов существует пивной маршрут YoCo Brew Trail с десятками пабов и пивоварен.
Тега-Кей — спланированный жилой городок, появившийся в 1970-е. Здесь нет сетевых отелей, зато можно арендовать уютные дома у воды. До Шарлотта всего 30 минут езды, а по пути находится парк развлечений Carowinds, который порадует любителей американских горок.
Лучшее время для визита — весна и лето, но даже осенью и зимой здесь комфортно: температура редко опускается ниже 60°F, а виды озера остаются такими же красивыми.
Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.