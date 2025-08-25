Не Чарльстон и не Миртл-Бич: Южная Каролина с другой стороны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тега-Кей: озёрный рай Южной Каролины
1:57
Туризм

Когда туристы думают о Южной Каролине, в голове сразу всплывают Чарльстон и Миртл-Бич. Но чуть дальше от побережья есть место, которое стоит открыть для себя — город Тега-Кей. Несмотря на название "Кей", это не остров, а полуостров на озере Уайли, который идеально подойдёт для тех, кто любит активный отдых и атмосферу маленького городка.

Тега-Кей, Южная Каролина
Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana1988, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тега-Кей, Южная Каролина

Озеро и отдых на воде

Главная гордость Тега-Кей — озеро Уайли площадью более 12 000 акров, раскинувшееся сразу на две Каролины. Можно арендовать лодку и отправиться в водное путешествие или провести день в парке Винджаммер с пляжем, детской площадкой и местами для рыбалки.

Правда, парковка для нерезидентов стоит недёшево — 200 долларов, если только вы не приехали на бесплатное шоу от команды Carolina Show Ski Team.

Гольф и пивные маршруты

Для тех, кто предпочитает сушу, есть Tega Cay Golf Club с 27 живописными лунками и элегантным клубом для отдыха после игры.

Город также известен своей пивной культурой. Локальная пивоварня Model A Brewing предлагает большой выбор крафтового пива, а для настоящих энтузиастов существует пивной маршрут YoCo Brew Trail с десятками пабов и пивоварен.

Уютный пригород с сюрпризами

Тега-Кей — спланированный жилой городок, появившийся в 1970-е. Здесь нет сетевых отелей, зато можно арендовать уютные дома у воды. До Шарлотта всего 30 минут езды, а по пути находится парк развлечений Carowinds, который порадует любителей американских горок.

Лучшее время для визита — весна и лето, но даже осенью и зимой здесь комфортно: температура редко опускается ниже 60°F, а виды озера остаются такими же красивыми.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
