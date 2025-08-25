Шокирующий инцидент в Хоккайдо: пассажиров самолёта ANA спасло вовремя принятое решение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Туризм

В среду в аэропорту Вакканай (Хоккайдо) произошёл опасный инцидент с участием самолёта ANA. Лайнер Bombardier DH8-400, выполнявший рейс 4841 из Саппоро, заходил на посадку с 74 пассажирами и членами экипажа на борту, когда на взлётно-посадочной полосе всё ещё находился служебный автомобиль для отпугивания птиц.

инцидент на Вакканай
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
инцидент на Вакканай

Как это произошло

По данным Минтранса Японии, экипаж изменил курс, чтобы обойти грозовые облака, но не сообщил об этом диспетчерам. В итоге самолёт оказался на полосе без разрешения службы управления полётами.

Когда лайнер приземлялся около 11:20 утра, автомобиль только покидал ВПП. К счастью, столкновения удалось избежать, пострадавших нет.

Реакция авиакомпании

ANA подтвердила, что пилоты не связались с "оператором полётной информации" перед посадкой.

"Экипаж визуально убедился, что полоса свободна, и выполнил посадку. Мы искренне извиняемся за беспокойство и продолжим сотрудничать со следствием", — сказано в заявлении перевозчика.

Расследование и последствия

Министерство транспорта квалифицировало происшествие как "серьёзное", отметив, что оно могло легко привести к катастрофе.

Совет по безопасности направил двух следователей для выяснения причин и проверки системы взаимодействия между пилотами и диспетчерами.

Схожий случай произошёл в марте в Великобритании: пилот SAS Connect был оштрафован на £4500 за нарушение связи, из-за чего самолёт пришлось перехватывать ВВС.

Уточнения

All Nippon Airways Co., Ltd. (яп. 全日本空輸株式会社 Дзэн Ниппон ку:ю кабусикигайся, TYO: 9202, LSE: ANA), также известная как Дзэннику: (яп. 全日空) или ANA, — японская авиакомпания, штаб-квартира которой находится в Центре Сиодомэ-Сити в Сиодомэ в Минато, Токио. ANA — первая по размеру международная авиакомпания страны.

Вакканай (яп. 稚内市 Вакканай-си) — город порт на острове Хоккайдо, административный центр округа Соя, самый северный город Японии. Айнское название города — Ямвакканай. Город расположен на берегу пролива Лаперуза Охотского моря, который разделяет Хоккайдо с островом Сахалин. Основан город 1 апреля 1949 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
