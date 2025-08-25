Шокирующий инцидент в Хоккайдо: пассажиров самолёта ANA спасло вовремя принятое решение

Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов

В среду в аэропорту Вакканай (Хоккайдо) произошёл опасный инцидент с участием самолёта ANA. Лайнер Bombardier DH8-400, выполнявший рейс 4841 из Саппоро, заходил на посадку с 74 пассажирами и членами экипажа на борту, когда на взлётно-посадочной полосе всё ещё находился служебный автомобиль для отпугивания птиц.

Как это произошло

По данным Минтранса Японии, экипаж изменил курс, чтобы обойти грозовые облака, но не сообщил об этом диспетчерам. В итоге самолёт оказался на полосе без разрешения службы управления полётами.

Когда лайнер приземлялся около 11:20 утра, автомобиль только покидал ВПП. К счастью, столкновения удалось избежать, пострадавших нет.

Реакция авиакомпании

ANA подтвердила, что пилоты не связались с "оператором полётной информации" перед посадкой.

"Экипаж визуально убедился, что полоса свободна, и выполнил посадку. Мы искренне извиняемся за беспокойство и продолжим сотрудничать со следствием", — сказано в заявлении перевозчика.

Расследование и последствия

Министерство транспорта квалифицировало происшествие как "серьёзное", отметив, что оно могло легко привести к катастрофе.

Совет по безопасности направил двух следователей для выяснения причин и проверки системы взаимодействия между пилотами и диспетчерами.

Схожий случай произошёл в марте в Великобритании: пилот SAS Connect был оштрафован на £4500 за нарушение связи, из-за чего самолёт пришлось перехватывать ВВС.

Уточнения

