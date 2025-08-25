Шокирующий инцидент в Хоккайдо: пассажиров самолёта ANA спасло вовремя принятое решение

В среду в аэропорту Вакканай (Хоккайдо) произошёл опасный инцидент с участием самолёта ANA. Лайнер Bombardier DH8-400, выполнявший рейс 4841 из Саппоро, заходил на посадку с 74 пассажирами и членами экипажа на борту, когда на взлётно-посадочной полосе всё ещё находился служебный автомобиль для отпугивания птиц.
По данным Минтранса Японии, экипаж изменил курс, чтобы обойти грозовые облака, но не сообщил об этом диспетчерам. В итоге самолёт оказался на полосе без разрешения службы управления полётами.
Когда лайнер приземлялся около 11:20 утра, автомобиль только покидал ВПП. К счастью, столкновения удалось избежать, пострадавших нет.
ANA подтвердила, что пилоты не связались с "оператором полётной информации" перед посадкой.
"Экипаж визуально убедился, что полоса свободна, и выполнил посадку. Мы искренне извиняемся за беспокойство и продолжим сотрудничать со следствием", — сказано в заявлении перевозчика.
Министерство транспорта квалифицировало происшествие как "серьёзное", отметив, что оно могло легко привести к катастрофе.
Совет по безопасности направил двух следователей для выяснения причин и проверки системы взаимодействия между пилотами и диспетчерами.
Схожий случай произошёл в марте в Великобритании: пилот SAS Connect был оштрафован на £4500 за нарушение связи, из-за чего самолёт пришлось перехватывать ВВС.
All Nippon Airways Co., Ltd. (яп. 全日本空輸株式会社 Дзэн Ниппон ку:ю кабусикигайся, TYO: 9202, LSE: ANA), также известная как Дзэннику: (яп. 全日空) или ANA, — японская авиакомпания, штаб-квартира которой находится в Центре Сиодомэ-Сити в Сиодомэ в Минато, Токио. ANA — первая по размеру международная авиакомпания страны.
Вакканай (яп. 稚内市 Вакканай-си) — город порт на острове Хоккайдо, административный центр округа Соя, самый северный город Японии. Айнское название города — Ямвакканай. Город расположен на берегу пролива Лаперуза Охотского моря, который разделяет Хоккайдо с островом Сахалин. Основан город 1 апреля 1949 года.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.