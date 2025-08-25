Роскошь на воде: тур по Ривьере и греческим островам на новом лайнере Oceania Allura

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Туризм

Летом 2025 года флот компании Oceania Cruises пополнился новым судном — Allura, которое стало "сестрой" Vista в линейке класса Allura. Лайнер рассчитан на 1200 гостей и 800 членов экипажа, что обеспечивает высокий уровень персонального сервиса. Несмотря на компактные размеры, судно может соперничать с гигантами индустрии, предлагая элегантный стиль и массу удобств.

Oceania Cruises
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Oceania Cruises

Каюты и люксы

На Allura нет внутренних кают — из каждой открывается вид на море.

  • Каюты с французской верандой — просторные 22 кв. м.
  • Люксы владельцев — до 223 кв. м, с гостиной, ванной и услугами личного дворецкого.

В большинстве номеров действует бесплатный рум-сервис, а для гостей длинных маршрутов предусмотрены дополнительные бонусы: игристое вино и бесплатная прачечная.

Питание и развлечения

На борту работает несколько ресторанов: от паназиатской кухни и стейк-хауса до традиционного чаепития. Любители виски и рома найдут внушительный выбор напитков. Для гурманов доступен Кулинарный центр с мастер-классами от шеф-поваров.

Развлечения включают вечерние шоу, казино, магазины и Aquamar + Vitality Center — спа-комплекс с бассейнами, парной, массажем, медицинскими процедурами и даже услугами парикмахера.

Маршруты и экскурсии

Allura отправляется в круизы по Европе: Французская Ривьера, греческие острова, Адриатика. Особая фишка — авторские экскурсии: от поиска трюфелей в Италии до знакомства с культурой Санторини.

В расписании также трансатлантические рейсы и путешествия в Канаду, Мексику и Карибский регион.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
