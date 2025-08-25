Неожиданные находки: что скрывает величественный парк Миссисипи-Палисейдс в США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Туризм

Забудьте о городских скверах — в северном Иллинойсе есть место, которое поражает масштабом и красотой. Государственный парк Миссисипи-Палисейдс, расположенный недалеко от города Саванна, известен своими величественными скалами и захватывающими видами на одну из крупнейших рек США.

парк Миссисипи-Палисейдс
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
парк Миссисипи-Палисейдс

Скалы и виды

Ландшафт парка — это известняковые утёсы, раскинувшиеся на площади 2500 акров вдоль реки Миссисипи. Они поднимаются на сотни футов и открывают невероятные панорамы водного пути и долин. Подъём к вершинам вознаграждает туристов видами, от которых трудно отвести взгляд.

Тропы и маршруты

В парке более 16 км троп, где каждый найдёт маршрут по душе:

  • лёгкие прогулки вдоль реки,
  • более крутые подъёмы к смотровым точкам — "Смотровая площадка" и "Страж".

Здесь можно встретить оленей, лис и даже диких индеек, которые обитают в этих местах круглый год.

История под ногами

Мало кто знает, но эта территория была важной частью торгового пути коренных американцев. В парке сохранились земляные сооружения, напоминающие о древней истории.

Несколько троп проходят прямо мимо этих археологических памятников, сочетая в себе прогулку по дикой природе и путешествие во времени.

Уточнения

Иллино́йс (англ. Illinois) — штат на Среднем Западе США. Столица штата — Спрингфилд, крупнейший город — Чикаго, другие крупные города: Орора, Рокфорд, Джолиет.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
