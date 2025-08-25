Неожиданные находки: что скрывает величественный парк Миссисипи-Палисейдс в США

Забудьте о городских скверах — в северном Иллинойсе есть место, которое поражает масштабом и красотой. Государственный парк Миссисипи-Палисейдс, расположенный недалеко от города Саванна, известен своими величественными скалами и захватывающими видами на одну из крупнейших рек США.
Ландшафт парка — это известняковые утёсы, раскинувшиеся на площади 2500 акров вдоль реки Миссисипи. Они поднимаются на сотни футов и открывают невероятные панорамы водного пути и долин. Подъём к вершинам вознаграждает туристов видами, от которых трудно отвести взгляд.
В парке более 16 км троп, где каждый найдёт маршрут по душе:
Здесь можно встретить оленей, лис и даже диких индеек, которые обитают в этих местах круглый год.
Мало кто знает, но эта территория была важной частью торгового пути коренных американцев. В парке сохранились земляные сооружения, напоминающие о древней истории.
Несколько троп проходят прямо мимо этих археологических памятников, сочетая в себе прогулку по дикой природе и путешествие во времени.
Иллино́йс (англ. Illinois) — штат на Среднем Западе США. Столица штата — Спрингфилд, крупнейший город — Чикаго, другие крупные города: Орора, Рокфорд, Джолиет.
