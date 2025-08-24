Мечты о рекорде: как Саграда Фамилия в Барселоне может стать самой высокой церковью мира

Храм Гауди строится уже более 140 лет, но официально его обещают достроить к 2026 году — в столетнюю годовщину смерти архитектора. Часовня Успения появится уже в 2025-м, а последняя башня — в следующем. Тогда Саграда-Фамилия станет самой высокой церковью в мире по версии Guinness World Records.
Интерес к храму только растёт: в 2024 году его посетили 4,83 млн человек — рекордный показатель. Однако, как отметил президент фонда строительства Эстеве Кампс, внешняя лестница, предусмотренная ещё планом Гауди 1915 года, может появиться только через десятилетие.
Рядом с храмом можно заглянуть в Hasta Los Andares — уютный винный бар с тапас, а на завтрак — в Miss Simona или Brunch & Cake.
Из отелей ближе всего Hotel Boutique Hostemplo (от $192 летом) и Sercotel Rosellón (от $167), где с террасы открывается потрясающий вид на Саграда-Фамилия.
Доехать от аэропорта Барселоны до храма можно за 30-40 минут.
Искупительный храм Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de la Sagrada Família) — церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года. Первый проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяром, на место которого в конце 1883 года был приглашён Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект.
