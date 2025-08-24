Мечты о рекорде: как Саграда Фамилия в Барселоне может стать самой высокой церковью мира

Загадка храма Гауди: как и когда завершится строительство Саграда Фамилия в Барселоне

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Храм Гауди строится уже более 140 лет, но официально его обещают достроить к 2026 году — в столетнюю годовщину смерти архитектора. Часовня Успения появится уже в 2025-м, а последняя башня — в следующем. Тогда Саграда-Фамилия станет самой высокой церковью в мире по версии Guinness World Records.

Фото: www.flickr.com by Хорхе Ласк из Австралии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Саграда-Фамилия, Барселона

Интерес к храму только растёт: в 2024 году его посетили 4,83 млн человек — рекордный показатель. Однако, как отметил президент фонда строительства Эстеве Кампс, внешняя лестница, предусмотренная ещё планом Гауди 1915 года, может появиться только через десятилетие.

Как посетить

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 18:00-20:00 (в зависимости от сезона).

Билеты: от 26 € (детям до 11 лет — бесплатно). Экскурсия с подъёмом на башни стоит 36 €, а с живым гидом немного дороже.

Совет: бронируйте заранее билеты с тайм-слотами, чтобы избежать длинных очередей.

Где перекусить и остановиться

Рядом с храмом можно заглянуть в Hasta Los Andares — уютный винный бар с тапас, а на завтрак — в Miss Simona или Brunch & Cake.

Из отелей ближе всего Hotel Boutique Hostemplo (от $192 летом) и Sercotel Rosellón (от $167), где с террасы открывается потрясающий вид на Саграда-Фамилия.

Доехать от аэропорта Барселоны до храма можно за 30-40 минут.

Уточнения

Искупительный храм Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de la Sagrada Família) — церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года. Первый проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяром, на место которого в конце 1883 года был приглашён Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект.

