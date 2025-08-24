Небо над Вашингтоном в зените опасности: что случилось с вертолётом Black Hawk

NTSB: хаос в управлении привёл к сближению вертолёта Black Hawk и рейса Delta

Весной этого года в небе над Вашингтоном едва не произошла катастрофа. Армейский вертолёт Black Hawk пролетел всего в 0,4 мили от регионального самолёта Delta Air Lines, который заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Высота — всего 200 футов. Диспетчерам пришлось немедленно уводить самолёт на второй круг.

Фото: defense.gov by Sgt. Taresha Neal Joiner, U.S. Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Black Hawk

Как развивался инцидент

Black Hawk направлялся к Пентагону с юго-запада, когда сразу три рейса готовились к посадке: American Airlines из штата Мэн и два рейса Delta — из Орландо и Бостона. Ситуация осложнилась тем, что во временной промежуток между рейсами, согласованный с диспетчерами аэропорта, другой центр управления направил ещё один самолёт.

Вертолёт всё же попытался приземлиться на площадку у Пентагона, не получив разрешения. После вопроса от местного диспетчера пилоты ушли на второй круг, но через мгновение снова оказались прямо над зданием. Тогда диспетчеры вновь вынуждены были отозвать приближавшийся рейс Delta.

Ошибки в управлении

В отчёте NTSB отмечается, что часть диспетчеров в тот день совмещала сразу две позиции. Один из них одновременно контролировал работу вышки и вертолётную площадку. Итог: хаотичные команды и почти фатальное пересечение маршрутов.

Пока предварительный отчёт не указывает виновных — финальное расследование может занять до года.

Контекст и тревожные выводы

Ситуация обострила критику в адрес армейской авиации. Напомним, что именно вертолёт Black Hawk того же подразделения в январе столкнулся с самолётом American Airlines, что привело к гибели 67 человек.

"Я бывший армейский лётчик… и должен сказать: 12-й батальон заставляет нас нервничать. Нам всем очень некомфортно, когда они действуют рядом", — признался на слушаниях представитель авиационной службы Рик Дресслер.

Уточнения

"Блэк хоук" (англ Black Hawk, "Чёрный ястреб", назван по имени военного вождя индейского племени сауков; заводской индекс изготовителя — S-70, S — от Sikorsky, общевойсковой индекс — UH-60, UH — от Utility Helicopter) — американский многоцелевой вертолёт. Поступил на вооружение Армии США, заменив вертолёт Bell UH-1 "Хьюи".



Вашингто́н (англ. Washington, D. C.) — столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., "Ди-Си"). Чтобы не путать город с одноимённым штатом на северо-западе страны, американцы в разговорной речи обычно называют город "Ди-Си" или "Вашингтон, Ди-Си".

