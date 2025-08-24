Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гаджеты для умывания, которые меняют уход: всё о современных щёточках для лица
Морщины вокруг губ: эффективные методы профилактики
Исследования: ежедневная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице
Тренды осени 2025: фиолетовый – главный цвет сезона, учимся сочетать его с другими оттенками
Эксперты по садоводству назвали условия хранения яблок зимой
Как избавиться от плесени в спальне, используя всего одну простую вещь
В Крыму вырос спрос на вина из автохтонных сортов винограда — минсельхоз
Глава Автостата Целиков: скидки на новые автомобили 2023 и 2024 года закончились
Стэнфордские учёные создали интерфейс мозг — компьютер для преобразования мыслей

Небо над Вашингтоном в зените опасности: что случилось с вертолётом Black Hawk

NTSB: хаос в управлении привёл к сближению вертолёта Black Hawk и рейса Delta
2:10
Туризм

Весной этого года в небе над Вашингтоном едва не произошла катастрофа. Армейский вертолёт Black Hawk пролетел всего в 0,4 мили от регионального самолёта Delta Air Lines, который заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Высота — всего 200 футов. Диспетчерам пришлось немедленно уводить самолёт на второй круг.

Black Hawk
Фото: defense.gov by Sgt. Taresha Neal Joiner, U.S. Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Black Hawk

Как развивался инцидент

Black Hawk направлялся к Пентагону с юго-запада, когда сразу три рейса готовились к посадке: American Airlines из штата Мэн и два рейса Delta — из Орландо и Бостона. Ситуация осложнилась тем, что во временной промежуток между рейсами, согласованный с диспетчерами аэропорта, другой центр управления направил ещё один самолёт.

Вертолёт всё же попытался приземлиться на площадку у Пентагона, не получив разрешения. После вопроса от местного диспетчера пилоты ушли на второй круг, но через мгновение снова оказались прямо над зданием. Тогда диспетчеры вновь вынуждены были отозвать приближавшийся рейс Delta.

Ошибки в управлении

В отчёте NTSB отмечается, что часть диспетчеров в тот день совмещала сразу две позиции. Один из них одновременно контролировал работу вышки и вертолётную площадку. Итог: хаотичные команды и почти фатальное пересечение маршрутов.

Пока предварительный отчёт не указывает виновных — финальное расследование может занять до года.

Контекст и тревожные выводы

Ситуация обострила критику в адрес армейской авиации. Напомним, что именно вертолёт Black Hawk того же подразделения в январе столкнулся с самолётом American Airlines, что привело к гибели 67 человек.

"Я бывший армейский лётчик… и должен сказать: 12-й батальон заставляет нас нервничать. Нам всем очень некомфортно, когда они действуют рядом", — признался на слушаниях представитель авиационной службы Рик Дресслер.

Уточнения

"Блэк хоук" (англ Black Hawk, "Чёрный ястреб", назван по имени военного вождя индейского племени сауков; заводской индекс изготовителя — S-70, S — от Sikorsky, общевойсковой индекс — UH-60, UH — от Utility Helicopter) — американский многоцелевой вертолёт. Поступил на вооружение Армии США, заменив вертолёт Bell UH-1 "Хьюи".

Вашингто́н (англ. Washington, D. C.) — столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., "Ди-Си"). Чтобы не путать город с одноимённым штатом на северо-западе страны, американцы в разговорной речи обычно называют город "Ди-Си" или "Вашингтон, Ди-Си".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
25 августа: победа над Ла-Маншем, покушение на Столыпина и Орден Святого Георгия
Исследования: ежедневная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице
Тренды осени 2025: фиолетовый – главный цвет сезона, учимся сочетать его с другими оттенками
Эксперты по садоводству назвали условия хранения яблок зимой
NTSB: хаос в управлении привёл к сближению вертолёта Black Hawk и рейса Delta
Как избавиться от плесени в спальне, используя всего одну простую вещь
В Крыму вырос спрос на вина из автохтонных сортов винограда — минсельхоз
Глава Автостата Целиков: скидки на новые автомобили 2023 и 2024 года закончились
Стэнфордские учёные создали интерфейс мозг — компьютер для преобразования мыслей
Алёна Кравец назвала Никиту Преснякова человеком со сложным характером
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.