Смертельно опасная красота национальных парков США: почему отдых стоил жизни 4 тысячам человек

2:29
Туризм

Американские национальные парки — это настоящие сокровища: Гранд-Каньон с его бескрайними скалами, Йосемити с водопадами и гранитными горами, Йеллоустон с гейзерами и живописными дорогами. Каждое из этих мест завораживает, но за красотой скрываются и серьёзные риски.

американские национальные парки
Фото: Taken by Ramstr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
американские национальные парки

С 2007 по 2024 год в парках погибли более 4200 человек, говорят данные Службы национальных парков (NPS). Чаще всего причиной становилось утопление (826 случаев) и ДТП (725 смертей).

Самые опасные парки

Гранд-Каньон

Главное чудо света США ежегодно собирает миллионы туристов, но именно здесь погибли 198 человек — чаще всего из-за падений и жары. Шанс умереть минимален — примерно 1 к 664 099, но вода и осторожность обязательны.

Йосемити

Гранитные скалы, секвойи и водопады скрывают смертельные маршруты. Здесь зафиксировано около 1300 смертей за всю историю — большинство из-за падений с обзорных точек.

Денали

Величественная вершина Аляски высотой 6100 м — мечта альпинистов. Но в парке часто бушуют ледяные бури, а с 1903 по 2006 год погибли 96 восходителей.

Маунт-Рейнир и Глейшер

Оба парка славятся зимними видами и ледниками. Однако скользкие склоны, лавины и переохлаждение стали причиной десятков смертей.

Долина Смерти

Самое жаркое место США. Здесь фиксируется около 6 смертей на 10 млн посетителей. Главная опасность — жара и обезвоживание.

Зайон и Гранд-Титон

Красивые ущелья и горные маршруты — и одновременно риск падений и встреч с дикой природой.

Йеллоустон и Грейт-Смоки-Маунтинс

Здесь основные угрозы — горячие источники, ДТП и сердечные приступы.

Красота парков США восхищает, но каждый из них хранит свой "подводный камень": жара, скалы, вода или дикая природа. Главное правило простое — наслаждаться чудесами природы, но помнить об осторожности.

Уточнения

Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. На территории национального парка допускается и организуется туризм. Территория национального парка находится под защитой юридического режима, исключающего все виды эксплуатации природных ресурсов человеком и не допускающего каких-либо нарушений целостности территории деятельностью человека.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
