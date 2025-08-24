Очередь за мороженым в Калифорнии доходит до леса: ночную вылазку за сладким устроил хищник

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Ранним воскресным утром охранник кафе-мороженого, расположенного в Camp Richardson недалеко от южного берега озера Тахо в Калифорнии (США), услышал странный шум. Первоначально он подумал, что это звуки из мусорного контейнера, который, как оказалось, был пустым.

Медведь
Фото: flickr.com by flowcomm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Медведь

Обходя территорию, он направил фонарик на окно и увидел большого чёрного медведя, который смотрел на него словно ждал своей очереди за мороженым.

В 4:11 утра охранник позвонил в офис шерифа округа Эльдорадо. Когда полиция прибыла, медведь уже успел устроить "дегустацию", пройдя через парадную дверь прямо к прилавку.

Медведя, который стал звездой утреннего происшествия, прозвали Пушистиком. Он перепробовал мороженое с разными вкусами, оставив после себя перевёрнутые контейнеры и следы лап по полу. Когда полицейские попытались его спугнуть, медведь не мог найти выход. В конце концов ему удалось выбраться через входную дверь и убежать в лес, сообщает New York Times.

Уточнения

Шери́ф (англ. sheriff) в ряде англоязычных стран — административно-судебная должность в определённых административно-территориальных образованиях.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
