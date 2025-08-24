Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Легенды на склонах Альп и в сердце Японии: замки, которые невозможно забыть

Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира
2:44
Туризм

Замки — это не просто стены из камня. Это места, где рождались легенды, вершились судьбы и оставались следы былой власти. Одни из них строились как неприступные крепости, другие — как символ романтики и утончённой архитектуры. Каждый замок отражает свою эпоху и до сих пор поражает величием.

Замок Химэдзи, Япония
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Химэдзи, Япония

В этой подборке собраны самые впечатляющие замки мира — от Европы до Азии. Каждый из них хранит в себе уникальную историю и способен подарить путешественнику особое чувство прикосновения к прошлому.

Нойшванштайн, Германия — "сказка на склоне Альп"

Высоко в Баварских Альпах, словно иллюстрация к детской сказке, возвышается замок Нойшванштайн. Именно он вдохновил Уолта Диснея на создание замка Спящей красавицы.

Король Людвиг II мечтал о "рыцарском замке", и в 1869 году поручил архитектору Кристиану Янку воплотить эту фантазию. Янк был театральным художником, поэтому проект превратился в настоящее сценическое действо: башни, арки и окна напоминают декорации, а внутри — золотые потолки, мозаики и фрески по мотивам опер Вагнера.

Это не крепость для защиты, а воплощение романтической мечты монарха — символ того, как архитектура может быть театром.

Химэдзи, Япония — "Белая цапля"

Замок Химэдзи в префектуре Хиого называют одним из самых красивых в Азии. Построенный в XVII веке, он словно парит над землёй: белоснежные стены и изящные кровли напоминают расправленные крылья птицы.

Но за лёгкостью скрывается хитроумная оборонительная система: запутанные дворы, скрытые лестницы и лабиринты, призванные дезориентировать врага. Химэдзи — не только символ японской архитектурной элегантности, но и выдающийся пример военной стратегии эпохи Эдо.

Хоэнзальцбург, Австрия — "неприступный великан"

Над Зальцбургом уже почти тысячу лет возвышается Хоэнзальцбург. Его начали строить в 1077 году по приказу архиепископа Гебхарда фон Хельфенштайна.

Этот замок — настоящий памятник военной архитектуры: романские башни соседствуют с позднеготическими укреплениями, а внутри скрываются княжеские палаты в стиле ренессанс с расписными потолками. За всю свою историю Хоэнзальцбург так и не был взят штурмом — и до сих пор остаётся одним из самых крупных и хорошо сохранившихся замков Европы.

Уточнения

За́мок здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
