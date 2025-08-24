Италия, о которой не рассказывают в путеводителях: что скрывает Пьемонт за своими холмами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Пьемонт — регион, который часто остается в тени более раскрученной Тосканы, хотя по красоте и богатству впечатлений он ничуть не уступает. "Край у подножья гор" — именно так переводится его название. Здесь зеленые холмы с виноградниками плавно сменяются заснеженными вершинами Альп, а вино и трюфели давно стали символами региона.

Пьемонт
Фото: commons.wikimedia.org by Gerald Smith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пьемонт

Край вин и трюфелей

Пьемонт — настоящий винный центр мирового уровня. Именно здесь рождаются легендарные Barolo, Barbaresco, Barbera d'Asti и Cortese di Gavi. Климат и рельеф позволяют виноделам создавать напитки, которые ценят во всем мире.

Но не только вино делает Пьемонт гастрономическим раем. Регион известен крупнейшими в мире трюфелями, особенно белыми трюфелями Альбы. Искатели трюфелей — трифулау — по сей день выходят в леса со специально обученными собаками. Этот деликатес стоит огромных денег и считается вершиной гастрономического наслаждения. Не зря композитор Россини называл его "Моцартом грибов".

Родина движения Slow Food

Именно здесь зародилось всемирное движение Slow Food, призывающее наслаждаться едой, ценить локальные продукты и культуру. Влияние соседней Франции только усилило изысканность местной кухни, которая сочетает простоту и благородство.

Турин и его святыни

Главный город региона, Турин, хранит одну из величайших святынь христианства — Туринскую плащаницу. Она находится в кафедральном соборе Сан-Джованни-Баттиста. До сих пор идут споры, действительно ли это саван Христа или искусный артефакт. Но миллионы паломников и туристов приезжают сюда, чтобы увидеть реликвию своими глазами.

Не менее загадочна и церковь Великой Матери Бога. У входа посетителей встречают две величественные статуи — Веры и Религии. Эзотерики убеждены, что они охраняют тайные знания и открывают путь в мир белой магии. Турин в целом известен своей мистической атмосферой, и этот храм — её яркий символ.

Почему стоит ехать

Пьемонт — это Италия без туристической суеты. Здесь можно:

  • гулять по живописным холмам с виноградниками;

  • пробовать уникальные вина и блюда с трюфелями;

  • открывать тайны Турина и его святынь;

  • погружаться в атмосферу региона, где каждая деревня хранит свою историю.

Уточнения

Пьемо́нт — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
