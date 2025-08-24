Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт зимней заготовки: зелёные помидоры с морковью, чесноком и зеленью
Агрохимики предупредили о несовместимости азотных удобрений с известью и золой
Анастасия Решетова отказалась от участия в реалити-шоу
Боевой орёл способен добывать жертв весом до 37 килограммов
Необычные природные ингредиенты, применяющиеся в современных косметических средствах: пчелиный яд, экстракт улитки
Сбербанк начал компенсировать советские вклады
Автостат: трёхлетние китайские автомобили в России продаются за полцены
Филипп Киркоров написал самому себе послание в будущее
Российские врачи: белковый завтрак помогает контролировать уровень сахара в крови

Башни, легенды и тайные тропы: замки Германии, которые переносят в прошлые века

Историки: Замок Мариенбург под Ганновером — подарок Георга V супруге Марии
1:47
Туризм

Германия — страна, где почти каждый город хранит свою историю в величественных замках. Эти здания не только напоминают о королях и рыцарях, но и открывают для путешественников двери в атмосферу прошлых веков.

Вартбург
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вартбург

Schloss Marienburg

Неоготический замок, построенный в XIX веке, — подарок короля Георга V своей супруге, королеве Марии. Его романтичные башни возвышаются над живописными окрестностями Ганновера, создавая впечатление сказочного дворца.

Добраться до Мариенбурга можно автобусом №300 прямо из Ганновера. Другой вариант — выйти в Нордштейне и пройти пешком около 3 км. Дорога пройдёт среди полей и холмов, так что прогулка станет частью путешествия.

Вартбург

Одна из главных жемчужин Тюрингии, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок возвышается на высоте 441 метра и хранит многовековую историю. В его стенах целый год скрывался Мартин Лютер, работая над переводом Библии.

Посетить Вартбург сегодня гораздо проще: из Эрфурта можно доехать поездом до Айзенаха, а оттуда автобусом №3 прямо к воротам замка.

Полезный совет

Перед поездкой стоит уточнять график работы достопримечательностей: некоторые замки закрыты в определённые дни или часы. Так путешествие будет без лишних сюрпризов.

Что еще

В разных уголках Германии можно найти десятки замков и крепостей — от суровых средневековых до изящных дворцов. Путешествие по ним охватывает всю страну и позволяет взглянуть на Германию под другим углом — через её историю и архитектуру.

Уточнения

За́мок здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Анастасия Решетова отказалась от участия в реалити-шоу
Боевой орёл способен добывать жертв весом до 37 килограммов
Необычные природные ингредиенты, применяющиеся в современных косметических средствах: пчелиный яд, экстракт улитки
Сбербанк начал компенсировать советские вклады
Автостат: трёхлетние китайские автомобили в России продаются за полцены
Филипп Киркоров написал самому себе послание в будущее
Российские врачи: белковый завтрак помогает контролировать уровень сахара в крови
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Историки: Замок Мариенбург под Ганновером — подарок Георга V супруге Марии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.