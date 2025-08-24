Башни, легенды и тайные тропы: замки Германии, которые переносят в прошлые века

Историки: Замок Мариенбург под Ганновером — подарок Георга V супруге Марии

Германия — страна, где почти каждый город хранит свою историю в величественных замках. Эти здания не только напоминают о королях и рыцарях, но и открывают для путешественников двери в атмосферу прошлых веков.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вартбург

Schloss Marienburg

Неоготический замок, построенный в XIX веке, — подарок короля Георга V своей супруге, королеве Марии. Его романтичные башни возвышаются над живописными окрестностями Ганновера, создавая впечатление сказочного дворца.

Добраться до Мариенбурга можно автобусом №300 прямо из Ганновера. Другой вариант — выйти в Нордштейне и пройти пешком около 3 км. Дорога пройдёт среди полей и холмов, так что прогулка станет частью путешествия.

Вартбург

Одна из главных жемчужин Тюрингии, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок возвышается на высоте 441 метра и хранит многовековую историю. В его стенах целый год скрывался Мартин Лютер, работая над переводом Библии.

Посетить Вартбург сегодня гораздо проще: из Эрфурта можно доехать поездом до Айзенаха, а оттуда автобусом №3 прямо к воротам замка.

Полезный совет

Перед поездкой стоит уточнять график работы достопримечательностей: некоторые замки закрыты в определённые дни или часы. Так путешествие будет без лишних сюрпризов.

Что еще

В разных уголках Германии можно найти десятки замков и крепостей — от суровых средневековых до изящных дворцов. Путешествие по ним охватывает всю страну и позволяет взглянуть на Германию под другим углом — через её историю и архитектуру.

Уточнения

За́мок — здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

