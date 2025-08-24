Германия — страна, где почти каждый город хранит свою историю в величественных замках. Эти здания не только напоминают о королях и рыцарях, но и открывают для путешественников двери в атмосферу прошлых веков.
Неоготический замок, построенный в XIX веке, — подарок короля Георга V своей супруге, королеве Марии. Его романтичные башни возвышаются над живописными окрестностями Ганновера, создавая впечатление сказочного дворца.
Добраться до Мариенбурга можно автобусом №300 прямо из Ганновера. Другой вариант — выйти в Нордштейне и пройти пешком около 3 км. Дорога пройдёт среди полей и холмов, так что прогулка станет частью путешествия.
Одна из главных жемчужин Тюрингии, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок возвышается на высоте 441 метра и хранит многовековую историю. В его стенах целый год скрывался Мартин Лютер, работая над переводом Библии.
Посетить Вартбург сегодня гораздо проще: из Эрфурта можно доехать поездом до Айзенаха, а оттуда автобусом №3 прямо к воротам замка.
Перед поездкой стоит уточнять график работы достопримечательностей: некоторые замки закрыты в определённые дни или часы. Так путешествие будет без лишних сюрпризов.
В разных уголках Германии можно найти десятки замков и крепостей — от суровых средневековых до изящных дворцов. Путешествие по ним охватывает всю страну и позволяет взглянуть на Германию под другим углом — через её историю и архитектуру.
За́мок — здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.