Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл проиграла кулинарную дуэль Памеле Андерсон: подробности
Психолог Метц назвала способы сохранить здоровье и силы после измены
Эксперт Алутин: чтобы получать доход на уровне средней зарплаты нужно иметь на вкладе 10 млн рублей
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Какие машины с автоматом купить до 1,5 млн рублей: Solaris, Focus и Polo
Арнольд Шварценеггер: рис не вызывает ожирение, проблема в избытке калорий
Эксперты указали оптимальные материалы обивки для компьютерных кресел
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Три привычки, которые делают ногти стариками раньше времени

Европа без Парижа и Рима: два города, которые удивят сильнее привычных маршрутов

Туристы в Европе выбирают Этрета во Франции и Брюгге в Бельгии как альтернативу Парижу и Риму
2:36
Туризм

Когда мы думаем о путешествиях по Европе, чаще всего представляем Париж, Рим или Милан. Но стоит отойти от этих популярных маршрутов, и откроются города, которые удивляют не меньше. Это места без толп туристов, где можно услышать дыхание истории, насладиться особой атмосферой и почувствовать себя первооткрывателем.

Брюгге
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Брюгге

Сегодня речь пойдёт об Этретe во Франции и Брюгге в Бельгии — двух уголках, которые стали настоящими жемчужинами континента.

Этрета: меловые скалы и дух Франции

Этрета — небольшой рыбацкий посёлок в Нормандии, всего в двух часах езды от Парижа. На первый взгляд город кажется обычным, но стоит взглянуть на его знаменитые меловые скалы, и становится ясно, почему сюда приезжали художники и аристократы XIX века.

Город утопает в узких улочках и каменных домиках, а из местных кафе пахнет домашней кухней. Здесь всё дышит спокойствием и подлинностью.

Что стоит сделать:

  • прогуляться по прибрежным тропам с видами на Атлантику;

  • заглянуть в часовню Нотр-Дам-де-ла-Гард, восстановленную после Второй мировой войны. С её площадки открывается панорама города и скал;

  • для любителей спорта — попробовать силы на местном гольф-поле на вершине холма. Вид завораживает, но сильный морской ветер превращает игру в настоящее испытание.

Брюгге: город-сказка в сердце Бельгии

Брюгге будто сошёл со страниц средневековой книги. Город сохранил архитектуру XV века: красные крыши, готические башни, узкие улочки и каналы, за что его часто называют "северной Венецией".

Лучшее, что можно сделать здесь, — просто гулять. Каждый квартал — это маленький музей под открытым небом.

Не пропустите:

  • рыночную площадь и башню Белфорт (15 евро, 366 ступеней), с которой открывается панорама старого города;

  • лодочную прогулку по каналам (от 12 евро). Маршрут включает площадь Яна ван Эйка, набережную Розари и самые красивые мосты города;

  • гастрономию Брюгге: горячий шоколад в The Old Chocolate House, вафли в Chez Albert и легендарные трюфели в Chocolatier Dumon.

Итог

Этрета и Брюгге — это Европа без шаблонов. Здесь нет ощущения "туристического аттракциона", зато есть подлинность, уют и атмосфера, ради которой хочется возвращаться снова.

Уточнения

Брю́гге — город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Туристы в Европе выбирают Этрета во Франции и Брюгге в Бельгии как альтернативу Парижу и Риму
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Три привычки, которые делают ногти стариками раньше времени
Эксперты напомнили, чем подкормить клубнику после плодоношения для зимостойкости
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Варвара Щербакова призналась в краже соевого мяса в голодные времена
Роль быстрых мышечных волокон в развитии силы и скорости — рекомендации тренеров
Кетчуп из помидоров с перцем чили: рецепт приготовления дома
Фанаты обвиняют Максима Галкина* в разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой
Эксперт Кожевникова: тунец и скумбрия содержат наибольшее количество ртути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.