Европа без Парижа и Рима: два города, которые удивят сильнее привычных маршрутов

Когда мы думаем о путешествиях по Европе, чаще всего представляем Париж, Рим или Милан. Но стоит отойти от этих популярных маршрутов, и откроются города, которые удивляют не меньше. Это места без толп туристов, где можно услышать дыхание истории, насладиться особой атмосферой и почувствовать себя первооткрывателем.
Сегодня речь пойдёт об Этретe во Франции и Брюгге в Бельгии — двух уголках, которые стали настоящими жемчужинами континента.
Этрета — небольшой рыбацкий посёлок в Нормандии, всего в двух часах езды от Парижа. На первый взгляд город кажется обычным, но стоит взглянуть на его знаменитые меловые скалы, и становится ясно, почему сюда приезжали художники и аристократы XIX века.
Город утопает в узких улочках и каменных домиках, а из местных кафе пахнет домашней кухней. Здесь всё дышит спокойствием и подлинностью.
Что стоит сделать:
прогуляться по прибрежным тропам с видами на Атлантику;
заглянуть в часовню Нотр-Дам-де-ла-Гард, восстановленную после Второй мировой войны. С её площадки открывается панорама города и скал;
для любителей спорта — попробовать силы на местном гольф-поле на вершине холма. Вид завораживает, но сильный морской ветер превращает игру в настоящее испытание.
Брюгге будто сошёл со страниц средневековой книги. Город сохранил архитектуру XV века: красные крыши, готические башни, узкие улочки и каналы, за что его часто называют "северной Венецией".
Лучшее, что можно сделать здесь, — просто гулять. Каждый квартал — это маленький музей под открытым небом.
Не пропустите:
рыночную площадь и башню Белфорт (15 евро, 366 ступеней), с которой открывается панорама старого города;
лодочную прогулку по каналам (от 12 евро). Маршрут включает площадь Яна ван Эйка, набережную Розари и самые красивые мосты города;
гастрономию Брюгге: горячий шоколад в The Old Chocolate House, вафли в Chez Albert и легендарные трюфели в Chocolatier Dumon.
Этрета и Брюгге — это Европа без шаблонов. Здесь нет ощущения "туристического аттракциона", зато есть подлинность, уют и атмосфера, ради которой хочется возвращаться снова.
