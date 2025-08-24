Горы не прощают ошибок: почему без медицинской проверки вас могут не пустить наверх

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Туризм

В России могут ввести обязательное медицинское освидетельствование для тех, кто планирует восхождения выше 3 000 метров. Эта мера, по мнению законодателей, поможет снизить количество трагедий в горах и сделать альпинизм более безопасным.

Медосмотр альпинистов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Медосмотр альпинистов

Почему это важно

Сегодня в стране нет требования о медицинском допуске для альпинистов. Всё держится исключительно на личной ответственности самих туристов. Но практика показывает, что именно скрытые проблемы с сердцем, сосудами или легкими становятся главной причиной внезапных смертей в горах.

"Это вопрос личной ответственности граждан. Однако практика показывает, что скрытые заболевания сердца, легких и сосудов становятся основной причиной внезапных смертей в горах. Стоит рассмотреть введение обязательного медицинского освидетельствования для альпинистов, особенно при восхождениях выше 3 000 м. Такой порядок существует в Китае и Индии: перед восхождением на большие высоты требуется справка о состоянии здоровья", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Как это работает в других странах

В Китае и Индии уже действует система, при которой для восхождений на большие высоты необходимо предоставлять медицинскую справку. Это позволяет исключить риски для неподготовленных людей и снизить число несчастных случаев.

Что даст нововведение

По словам Кривоносова, инициатива не ограничивает свободу альпинистов. Это превентивная мера: проверка состояния сердца, легких и уровня физической подготовки позволит сохранить жизни и уменьшить число трагических происшествий.

Недавние трагедии

За последнее время произошло несколько громких случаев. Так, двое альпинистов из Перми погибли в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. А в Киргизии сейчас идет операция по спасению российской спортсменки Натальи Наговициной, получившей серьезную травму при спуске с пика Победы на высоте 7,2 тысячи метров.

Уточнения

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор.

Медосмо́тр или Медицинский осмотр (лат. inspectio) — комплекс медицинских процедур, проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
