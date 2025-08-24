Турист выбрал рейс, а не щенка — теперь ему грозит цена куда выше билета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
1:51
Туризм

В аэропорту Эрсилиу Луз, расположенном на курортном острове Санта-Катарина, произошёл случай, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях. Пассажир, которому не разрешили взять питомца в салон из-за неподходящей переноски, оставил трёхмесячного щенка прямо на парковке.

Щенок на парковке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Щенок на парковке

Как всё произошло

На стойке регистрации мужчине объяснили: клетка для перевозки не соответствует правилам авиакомпании. Чтобы решить проблему, ему предложили бесплатно улететь другим рейсом — достаточно было купить новую переноску. Но хозяин отказался.

Заявив, что откладывать поездку не может, он вышел из терминала, а вскоре вернулся один и спокойно зарегистрировался на рейс до Бразилиа.

Подозрения и расследование

Сотрудники аэропорта заподозрили неладное и обратились в полицию. Камеры видеонаблюдения показали: пассажир действительно направился на парковку и там оставил щенка.

О происшествии сразу предупредили коллег в столичном аэропорту. Мужчину задержали после прилёта. Теперь ему грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными. По законам Бразилии наказание может составить до 5 лет лишения свободы, штраф и запрет на содержание домашних питомцев.

Новая жизнь щенка

К счастью, маленький пёс не остался один. Его приютил сотрудник авиагавани, решивший подарить малышу дом.

Важный нюанс для туристов

Такие случаи показывают, как важно заранее уточнять правила перевозки животных у конкретной авиакомпании. Например, недавно "Аэрофлот" изменил требования: теперь одному пассажиру разрешено брать в салон сразу две переноски, тогда как раньше допускалась лишь одна.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
