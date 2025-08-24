Обезьяны Адлера: место, где приматы живут как люди, а люди — как гости

Что может быть интереснее, чем заглянуть в мир обезьян — умных, смешных и порой до боли похожих на нас существ? В Адлере есть уникальное место, где можно это сделать — Сочинский питомник обезьян.
Питомник появился ещё в 1927 году. Его основная цель тогда была не туристической, а научной: приматов использовали для изучения болезней, разработки лекарств и вакцин. Выбор Адлера тоже был осознанным — мягкий климат идеально подходил для содержания животных.
Во время Великой Отечественной войны питомник стал важным центром для медицины: именно здесь создавались препараты, которые помогали фронту. После войны работа продолжилась — открылись новые лаборатории, коллекция приматов расширялась, а исследования охватывали уже физиологию, генетику и поведение обезьян.
Даже в кризисные 1990-е, когда финансирование было минимальным, питомник удалось сохранить — благодаря усилиям сотрудников и поддержке научного сообщества.
Сегодня это не только научная база, но и популярная достопримечательность. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть:
Важно помнить: кормить обезьян самостоятельно нельзя. Для этого есть специальные кормушки, и процесс проходит только под контролем сотрудников.
На территории работает музей. В нём можно увидеть документы, старые фотографии, научные публикации и материалы о жизни питомника. Экспозиция даёт возможность понять, какой путь прошёл центр за десятилетия.
Лучшее время для визита — весна и осень. Погода мягкая, а туристов меньше, чем летом. Питомник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 17:00.
Пито́мник — место или заведение для выращивания и разведения животных, а также опытный участок, на котором производится их изучение.
Адлер — курорт и административный центр Адлерского района города Сочи Краснодарского края РФ.
