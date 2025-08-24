Обезьяны Адлера: место, где приматы живут как люди, а люди — как гости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Туризм

Что может быть интереснее, чем заглянуть в мир обезьян — умных, смешных и порой до боли похожих на нас существ? В Адлере есть уникальное место, где можно это сделать — Сочинский питомник обезьян.

Питомник с обезьянами
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Питомник с обезьянами

Немного истории

Питомник появился ещё в 1927 году. Его основная цель тогда была не туристической, а научной: приматов использовали для изучения болезней, разработки лекарств и вакцин. Выбор Адлера тоже был осознанным — мягкий климат идеально подходил для содержания животных.

Во время Великой Отечественной войны питомник стал важным центром для медицины: именно здесь создавались препараты, которые помогали фронту. После войны работа продолжилась — открылись новые лаборатории, коллекция приматов расширялась, а исследования охватывали уже физиологию, генетику и поведение обезьян.

Даже в кризисные 1990-е, когда финансирование было минимальным, питомник удалось сохранить — благодаря усилиям сотрудников и поддержке научного сообщества.

Чем удивит питомник сегодня

Сегодня это не только научная база, но и популярная достопримечательность. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть:

  • Разнообразие приматов: макаки, мартышки, павианы, гамадрилы и многие другие.
  • Вольеры с "джунглями": деревья, лианы, камни и другие элементы, приближенные к естественной среде.
  • Интерактивное наблюдение: гости могут наблюдать животных совсем рядом.

Важно помнить: кормить обезьян самостоятельно нельзя. Для этого есть специальные кормушки, и процесс проходит только под контролем сотрудников.

Музей для любознательных

На территории работает музей. В нём можно увидеть документы, старые фотографии, научные публикации и материалы о жизни питомника. Экспозиция даёт возможность понять, какой путь прошёл центр за десятилетия.

Когда ехать

Лучшее время для визита — весна и осень. Погода мягкая, а туристов меньше, чем летом. Питомник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 17:00.

Уточнения

Пито́мник — место или заведение для выращивания и разведения животных, а также опытный участок, на котором производится их изучение.

Адлер — курорт и административный центр Адлерского района города Сочи Краснодарского края РФ.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
