Где небо загорается золотом: названы лучшие места мира для наблюдения заката

Лучшие закаты планеты: от Африки до Японии

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждое утро и каждый вечер природа дарит нам магию. "Золотой час" — это короткий промежуток сразу после восхода или перед закатом, когда солнце окрашивает небо в золотые, оранжевые и розовые оттенки.

Фото: unsplash.com by Jonny Clow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ золотой час, закаты

Свет становится мягким, тёплым и рассеянным, исчезают резкие тени, а атмосфера наполняется особым волшебством. Но где же на Земле этот момент выглядит особенно впечатляюще?

Исследование лучших закатов

Австралийская компания Becextech проанализировала данные Pinterest с фотографиями закатов и восходов, чтобы определить топ-10 мест в мире для наблюдения "золотого часа". Интерес к этому времени дня огромен — более 336 000 поисков ежемесячно.

"От скалистых побережий и горных вершин до тропических островов — в мире хватает живописных локаций, где можно поймать идеальный кадр", — отмечают исследователи.

Топ-10 направлений для "золотого часа"

Мальдивы — экзотическое место с бирюзовыми лагунами, уединёнными островами и идеальными закатами. Бали — чистое небо и низкий уровень загрязнения воздуха делают закаты особенно яркими. Серенгети (Танзания) — саванны Африки создают невероятный фон для игры красок. Сахара — пустыня превращается в золотое море при закате. Париж — город огней сияет особенно красиво на фоне закатного неба. Альпы — горные вершины отражают огненные оттенки. Марракеш — восточный колорит усиливает магию заката. Доломиты (Италия) — горный массив, где скалы будто вспыхивают на солнце. Санторини — греческий остров, давно ставший символом романтических закатов. Киото — древние храмы и японская природа подкрашены золотыми лучами.

Уточнения

Зака́т - заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода. Время захода солнца определяют в астрономии как момент, когда верхний край солнечного диска исчезает за горизонтом.

