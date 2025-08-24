Где небо загорается золотом: названы лучшие места мира для наблюдения заката

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лучшие закаты планеты: от Африки до Японии
1:58
Туризм

Каждое утро и каждый вечер природа дарит нам магию. "Золотой час" — это короткий промежуток сразу после восхода или перед закатом, когда солнце окрашивает небо в золотые, оранжевые и розовые оттенки.

золотой час, закаты
Фото: unsplash.com by Jonny Clow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
золотой час, закаты

Свет становится мягким, тёплым и рассеянным, исчезают резкие тени, а атмосфера наполняется особым волшебством. Но где же на Земле этот момент выглядит особенно впечатляюще?

Исследование лучших закатов

Австралийская компания Becextech проанализировала данные Pinterest с фотографиями закатов и восходов, чтобы определить топ-10 мест в мире для наблюдения "золотого часа". Интерес к этому времени дня огромен — более 336 000 поисков ежемесячно.

"От скалистых побережий и горных вершин до тропических островов — в мире хватает живописных локаций, где можно поймать идеальный кадр", — отмечают исследователи.

Топ-10 направлений для "золотого часа"

  1. Мальдивы — экзотическое место с бирюзовыми лагунами, уединёнными островами и идеальными закатами.
  2. Бали — чистое небо и низкий уровень загрязнения воздуха делают закаты особенно яркими.
  3. Серенгети (Танзания) — саванны Африки создают невероятный фон для игры красок.
  4. Сахара — пустыня превращается в золотое море при закате.
  5. Париж — город огней сияет особенно красиво на фоне закатного неба.
  6. Альпы — горные вершины отражают огненные оттенки.
  7. Марракеш — восточный колорит усиливает магию заката.
  8. Доломиты (Италия) — горный массив, где скалы будто вспыхивают на солнце.
  9. Санторини — греческий остров, давно ставший символом романтических закатов.
  10. Киото — древние храмы и японская природа подкрашены золотыми лучами.

Уточнения

Зака́т - заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода. Время захода солнца определяют в астрономии как момент, когда верхний край солнечного диска исчезает за горизонтом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
