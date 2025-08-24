Где небо загорается золотом: названы лучшие места мира для наблюдения заката

Каждое утро и каждый вечер природа дарит нам магию. "Золотой час" — это короткий промежуток сразу после восхода или перед закатом, когда солнце окрашивает небо в золотые, оранжевые и розовые оттенки.
Свет становится мягким, тёплым и рассеянным, исчезают резкие тени, а атмосфера наполняется особым волшебством. Но где же на Земле этот момент выглядит особенно впечатляюще?
Австралийская компания Becextech проанализировала данные Pinterest с фотографиями закатов и восходов, чтобы определить топ-10 мест в мире для наблюдения "золотого часа". Интерес к этому времени дня огромен — более 336 000 поисков ежемесячно.
"От скалистых побережий и горных вершин до тропических островов — в мире хватает живописных локаций, где можно поймать идеальный кадр", — отмечают исследователи.
Зака́т - заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода. Время захода солнца определяют в астрономии как момент, когда верхний край солнечного диска исчезает за горизонтом.
