Сильный шторм в небе: пассажиры рейса Wizz Air от волнения забыли о покое

Ночной кошмар на борту Wizz Air: рейс пришлось сажать в Болонье

Поздно вечером в среду рейс Аликанте — Рим авиакомпании Wizz Air превратился для пассажиров в настоящее испытание. Самолёт Airbus A321, вылетевший с задержкой почти в полтора часа из-за сильного шторма, так и не смог приземлиться в аэропорту Фьюмичино.

Паника в небе

Погодные условия были настолько тяжёлыми, что при заходе на посадку аэропорт ощутимо трясло. Пилоты неоднократно предпринимали попытки приземлиться, но стихия не позволяла сделать это безопасно. В салоне царила тьма, самолёт трясло, а пассажиры переживали настоящую панику и страх за жизнь. Некоторые их крики и стоны ужаса попали на видео.

Экстренное решение экипажа

Командир экипажа принял решение увести рейс на запасной аэродром. Около 4 часов утра самолёт благополучно приземлился в Болонье — примерно в 400 километрах от Рима. Там пассажирам предложили продолжить путь наземным транспортом.

Официальная позиция

В заявлении Wizz Air подчеркнула, что безопасность пассажиров — главный приоритет. Компания поблагодарила экипаж за профессионализм и пассажиров — за терпение в сложной ситуации.

Уточнения

Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания (лоукостер) со штаб-квартирой в Вечеше (медье Пешт). Работает главным образом на рынке Центральной Европы, у компании есть базы в ряде европейских аэропортов.

