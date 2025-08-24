Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Все включено: как туристы живут на круизном лайнере всю жизнь

Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Туризм

Представьте себе пенсию без скуки и рутины: теперь это не фантазия. Круизный лайнер "Одиссей" компании Villa Vie Residences открывает совершенно новый формат жизни для пожилых людей — постоянное проживание на борту.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Oldih, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Три года в плавании

Первое путешествие лайнера рассчитано на три года. За это время он зайдёт в 425 портов и посетит 147 стран, превращая пенсию в непрерывное мировое турне.

"Золотой паспорт"

Чтобы присоединиться к программе, пассажирам предлагается особый формат — "Золотой паспорт". Он даёт право на аренду, владение или пожизненное использование каюты. Цена зависит от возраста:

  • от 75 000 фунтов стерлингов для тех, кому за 90,
  • до 223 650 фунтов — для возрастной категории 55-60 лет.

Всё включено

В стоимость входит полный набор услуг, делающих жизнь на борту максимально комфортной:

  • трёхразовое питание и напитки, включая алкоголь за обедом,
  • уборка и стирка,
  • ежегодные медосмотры.

Все дополнительные расходы покрывает компания, так что жители могут не заботиться о быте.

Зачем это нужно

Программа создана для тех, кто хочет сочетать безопасность и активность в пожилом возрасте. Она помогает решить проблему нехватки пенсионных накоплений и одновременно открывает возможность видеть мир, оставаясь в привычном комфорте.

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) посещений одного или нескольких портов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
