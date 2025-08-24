Забытый маршрут Шотландии: откройте для себя South West Coastal 300

Шотландия давно прославилась своим маршрутом North Coast 500, но он уже стал "магнитом" для туристов, и в разгар сезона дороги забиты. К счастью, есть достойная альтернатива — South West Coastal 300. Этот 300-мильный маршрут проложен по юго-западной части страны, куда добирается гораздо меньше путешественников.
SWC300 дарит всё, что нужно для настоящего автопутешествия: рыбацкие деревушки, живописные замки, зелёные холмы и национальные парки. Маршрут легко адаптировать — будь то трёхдневная поездка или недельное приключение с пешими походами, замками и морскими видами.
Ближайший крупный узел — аэропорт Глазго (около 40 минут до маршрута). Из Эдинбурга дорога займёт около 1,5 часов. Добраться можно и поездом до Эра, если арендовать машину прямо там.
На маршруте есть всё: от роскошных замков вроде Гленаппа до уютных гостиниц в Труне, Эре или Дамфрисе. Для любителей свободы — кемпинг и автодома, особенно в районе Галлоуэй.
А еда? Конечно, свежая рыба с жареным картофелем, мидии и бокал местного виски или джина на память.
Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.