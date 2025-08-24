Забытый маршрут Шотландии: откройте для себя South West Coastal 300

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Замки, природа и культура: откройте для себя South West Coastal 300 в Шотландии
Туризм

Шотландия давно прославилась своим маршрутом North Coast 500, но он уже стал "магнитом" для туристов, и в разгар сезона дороги забиты. К счастью, есть достойная альтернатива — South West Coastal 300. Этот 300-мильный маршрут проложен по юго-западной части страны, куда добирается гораздо меньше путешественников.

SWC300 дарит всё, что нужно для настоящего автопутешествия: рыбацкие деревушки, живописные замки, зелёные холмы и национальные парки. Маршрут легко адаптировать — будь то трёхдневная поездка или недельное приключение с пешими походами, замками и морскими видами.

Что увидеть

  • Замки. Калзин XVIII века стоит прямо на краю утёса, а Дандональд, Дануре и Керлаверок хранят историю почти семи веков.
  • Природа. В лесном парке Галлоуэй можно подняться на Меррик, самую высокую гору Южного нагорья, или пройти тропы у озера Лох-Трул. Этот же парк признан "территорией тёмного неба" — одно из лучших мест для наблюдения за звёздами.
  • Южная точка Шотландии. Маяк на Малл-оф-Галлоуэй с захватывающими видами на море.
  • Культура. В Эр находится музей Роберта Бёрнса и знаменитый Бриг-о-Дун — мост, воспетый в его поэзии.

Как добраться

Ближайший крупный узел — аэропорт Глазго (около 40 минут до маршрута). Из Эдинбурга дорога займёт около 1,5 часов. Добраться можно и поездом до Эра, если арендовать машину прямо там.

Где остановиться и что попробовать

На маршруте есть всё: от роскошных замков вроде Гленаппа до уютных гостиниц в Труне, Эре или Дамфрисе. Для любителей свободы — кемпинг и автодома, особенно в районе Галлоуэй.

А еда? Конечно, свежая рыба с жареным картофелем, мидии и бокал местного виски или джина на память.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
