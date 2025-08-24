Чистота воды в Европе: какие страны достигают 100% качества купания

Самые чистые пляжи и озёра Европы: 4 страны с кристально чистыми водоёмами

От фьордов Норвегии до пляжей Испании с Голубыми флагами — Европа славится местами для купания. Но важна не только красота, а и чистота воды. Согласно исследованию Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) 2024 года, 85 % из почти 22 000 проверенных зон для купания соответствуют высшим стандартам. Среди них есть страны, которые набрали 100 %.

Болгария: абсолютный лидер

Болгария показала 100 % качества внутренних водоёмов. Особенно выделяются два места:

Водохранилище Пчелина рядом с Софией — окружённое лесами озеро с каяками и часовней на холме.

Студен-Кладенец в Родопских горах, где недавно восстановили популяцию зубров.

Греция: озёра и Афинская ривьера

Греция славится пляжами, но в исследовании фигурирует только озеро Вульягмени. Это термальный курорт всего в 40 минутах от Афин, со спа-зоной и рестораном.

Однако за вход придётся заплатить около $22. Более доступные варианты — озеро Курнас и ущелье Курталиотико на Крите.

Румыния: купание у Дуная

Румыния тоже получила 100 %, но лишь по одному объекту — озеру Чуперка в Тулче. Оно стало центром отдыха после реконструкции, с пляжами, спортплощадками и дорожками.

А для любителей уединения есть озеро Очиул-Бейулуй в парке Нера-Беуснита, славящееся фантастическим бирюзовым оттенком.

Австрия: десятки альпийских озёр

Австрия впечатлила не только высоким рейтингом — 95,8 %, но и масштабом: проверили 249 мест для купания. Самые известные:

Целль-ам-Зее — курорт у подножия Альп, сочетающий горные походы и купание.

Хальштаттер-Зе с одноимённой "пряничной" деревней, которая выглядит как из сказки.

