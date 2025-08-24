Чистота воды в Европе: какие страны достигают 100% качества купания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

От фьордов Норвегии до пляжей Испании с Голубыми флагами — Европа славится местами для купания. Но важна не только красота, а и чистота воды. Согласно исследованию Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) 2024 года, 85 % из почти 22 000 проверенных зон для купания соответствуют высшим стандартам. Среди них есть страны, которые набрали 100 %.

пляжи, Европа
Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пляжи, Европа

Болгария: абсолютный лидер

Болгария показала 100 % качества внутренних водоёмов. Особенно выделяются два места:

Водохранилище Пчелина рядом с Софией — окружённое лесами озеро с каяками и часовней на холме.
Студен-Кладенец в Родопских горах, где недавно восстановили популяцию зубров.

Греция: озёра и Афинская ривьера

Греция славится пляжами, но в исследовании фигурирует только озеро Вульягмени. Это термальный курорт всего в 40 минутах от Афин, со спа-зоной и рестораном.

Однако за вход придётся заплатить около $22. Более доступные варианты — озеро Курнас и ущелье Курталиотико на Крите.

Румыния: купание у Дуная

Румыния тоже получила 100 %, но лишь по одному объекту — озеру Чуперка в Тулче. Оно стало центром отдыха после реконструкции, с пляжами, спортплощадками и дорожками.

А для любителей уединения есть озеро Очиул-Бейулуй в парке Нера-Беуснита, славящееся фантастическим бирюзовым оттенком.

Австрия: десятки альпийских озёр

Австрия впечатлила не только высоким рейтингом — 95,8 %, но и масштабом: проверили 249 мест для купания. Самые известные:

Целль-ам-Зее — курорт у подножия Альп, сочетающий горные походы и купание.
Хальштаттер-Зе с одноимённой "пряничной" деревней, которая выглядит как из сказки.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немногим больше Океании.

Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
