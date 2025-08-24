Белый песок и бирюзовая вода: где находятся лучшие пляжи Латинской Америки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белый песок и скрытые бухты: какие пляжи теперь признаны самыми красивыми в Латинской Америке
2:24
Туризм

Латинская Америка славится своими потрясающими побережьями, но в новом рейтинге лучших пляжей региона именно Мексика заняла первое место, обойдя Бразилию, Кубу, Доминикану и Коста-Рику.

пляжи Мексики
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляжи Мексики

Страна каждый год принимает миллионы туристов и предлагает уникальное разнообразие: от Тихого океана до Карибского моря. Белый песок, бирюзовая вода и пляжи на любой вкус — спокойные бухты для семейного отдыха или места с волнами для серфинга.

Рейтинг The World's 50 Best Beaches составили более 1000 специалистов индустрии. Критерии — доступность, природная красота и чистота вод.

Лучшие пляжи Мексики

  • Плайя Баландра (Баха-Калифорния-Сур). Один из самых красивых и уединённых пляжей страны с мелкой прозрачной водой. Это охраняемая территория: вход разрешён только 450 людям в день. Здесь нет сотовой связи и привычных удобств — идеальное место для отдыха от города.
  • Xpuha Beach (Ривьера Майя). Находится между Тулумом и Плайя-дель-Кармен. Пляж с белым песком и спокойной атмосферой. Популярен у любителей сноркелинга и каякинга.
  • Тулум. Сердце Ривьеры Майя и одно из самых известных направлений. Здесь можно выбрать уединённый сектор Бока Пайла или пляж у руин майя — Плайя-де-лас-Руинас.
  • Скрытый пляж (Ислас-Мариетас). Настоящее чудо природы — лагуна внутри пещеры с круглым отверстием в своде. Попасть сюда можно только вплавь во время отлива. В день разрешено максимум 100 посетителей.

10 знаковых туристических мест Мексики

  1. Теотиуакан с пирамидой Солнца.
  2. Пуэбла с кафедральным собором и кварталом художников.
  3. Гуанахуато с театром Хуарес и университетом.
  4. Оахака — гастрономическая столица.
  5. Кампече с колониальными барочными зданиями.
  6. Мехико с музеями и руинами древних цивилизаций.
  7. Тулум с пляжами Ривьеры Майя.
  8. Сан-Мигель-де-Альенде с яркой архитектурой.
  9. Гвадалахара — родина мариачи и текилы.
  10. Канкун с его курортными зонами и пляжами.

Уточнения

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Столица и крупнейший город — Мехико.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
