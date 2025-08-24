Белый песок и бирюзовая вода: где находятся лучшие пляжи Латинской Америки

Белый песок и скрытые бухты: какие пляжи теперь признаны самыми красивыми в Латинской Америке

Латинская Америка славится своими потрясающими побережьями, но в новом рейтинге лучших пляжей региона именно Мексика заняла первое место, обойдя Бразилию, Кубу, Доминикану и Коста-Рику.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляжи Мексики

Страна каждый год принимает миллионы туристов и предлагает уникальное разнообразие: от Тихого океана до Карибского моря. Белый песок, бирюзовая вода и пляжи на любой вкус — спокойные бухты для семейного отдыха или места с волнами для серфинга.

Рейтинг The World's 50 Best Beaches составили более 1000 специалистов индустрии. Критерии — доступность, природная красота и чистота вод.

Лучшие пляжи Мексики

Плайя Баландра (Баха-Калифорния-Сур). Один из самых красивых и уединённых пляжей страны с мелкой прозрачной водой. Это охраняемая территория: вход разрешён только 450 людям в день. Здесь нет сотовой связи и привычных удобств — идеальное место для отдыха от города.

Xpuha Beach (Ривьера Майя). Находится между Тулумом и Плайя-дель-Кармен. Пляж с белым песком и спокойной атмосферой. Популярен у любителей сноркелинга и каякинга.

Тулум. Сердце Ривьеры Майя и одно из самых известных направлений. Здесь можно выбрать уединённый сектор Бока Пайла или пляж у руин майя — Плайя-де-лас-Руинас.

Скрытый пляж (Ислас-Мариетас). Настоящее чудо природы — лагуна внутри пещеры с круглым отверстием в своде. Попасть сюда можно только вплавь во время отлива. В день разрешено максимум 100 посетителей.

10 знаковых туристических мест Мексики

Теотиуакан с пирамидой Солнца. Пуэбла с кафедральным собором и кварталом художников. Гуанахуато с театром Хуарес и университетом. Оахака — гастрономическая столица. Кампече с колониальными барочными зданиями. Мехико с музеями и руинами древних цивилизаций. Тулум с пляжами Ривьеры Майя. Сан-Мигель-де-Альенде с яркой архитектурой. Гвадалахара — родина мариачи и текилы. Канкун с его курортными зонами и пляжами.

