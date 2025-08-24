Зелёная столица Европы: откройте для себя секреты Валенсии и её парка Альбуфера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:11
Туризм

Валенсия — третий по величине город Испании, известный не только своим историческим центром и футуристическим Городом искусств и наук, но и обилием зелёных зон. В 2024 году город получил статус Зелёной столицы Европы, а для любителей экотуризма главным направлением стала Альбуфера — природный парк всего в 6 милях от центра.

природный парк Альбуфера
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
природный парк Альбуфера

Лагуна, птицы и традиции

Альбуфера занимает около 52 000 акров: здесь находятся крупнейшая в Испании пресноводная лагуна, рисовые поля, сосновые леса, дюны и пляжи.

В лагуне площадью 7400 акров обитают более 350 видов птиц, включая фламинго. Узнать больше о природе можно в центре Рако-де-Ль'Олья, а затем понаблюдать за птицами с оборудованных площадок.

Лучший способ увидеть парк — прокатиться на деревянной лодке "альбуференкс". Рыбаки во время часовой экскурсии рассказывают о традициях и истории, а финальная точка маршрута — закат над водой.

Родина паэльи

Рисовые поля, появившиеся здесь ещё при маврах, сделали Валенсию родиной паэльи. В деревне Эль-Пальмар, расположенной у лагуны, её готовят по классическому рецепту с курицей и кроликом. Популярные рестораны — Bon Aire и Arrocería Maribel. Здесь же можно попробовать рагу из угря, валенсийские мидии и свежую рыбу.

Советы для путешественников

  • В октябре 2024 года парк пострадал от наводнения DANA, поэтому не все маршруты открыты. Работают лодочные экскурсии и пляжи — Эль-Салер, Девеса, Ла-Гаррофера.
  • Дорога из Валенсии: автобус №24 или 25 довезёт до Эмбаркадеро или Эль-Пальмара за 45-60 минут, поездка включена в туристическую карту города. На машине дорога займёт 20-30 минут.
  • Прогулка на лодке обойдётся примерно в 6 долларов.

Уточнения

Вале́нсия (исп. Valencia) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.

Паэ́лья (кат. paella,) — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица, белое вино, зелень и специи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
