Зелёная столица Европы: откройте для себя секреты Валенсии и её парка Альбуфера

Валенсия — третий по величине город Испании, известный не только своим историческим центром и футуристическим Городом искусств и наук, но и обилием зелёных зон. В 2024 году город получил статус Зелёной столицы Европы, а для любителей экотуризма главным направлением стала Альбуфера — природный парк всего в 6 милях от центра.
Альбуфера занимает около 52 000 акров: здесь находятся крупнейшая в Испании пресноводная лагуна, рисовые поля, сосновые леса, дюны и пляжи.
В лагуне площадью 7400 акров обитают более 350 видов птиц, включая фламинго. Узнать больше о природе можно в центре Рако-де-Ль'Олья, а затем понаблюдать за птицами с оборудованных площадок.
Лучший способ увидеть парк — прокатиться на деревянной лодке "альбуференкс". Рыбаки во время часовой экскурсии рассказывают о традициях и истории, а финальная точка маршрута — закат над водой.
Рисовые поля, появившиеся здесь ещё при маврах, сделали Валенсию родиной паэльи. В деревне Эль-Пальмар, расположенной у лагуны, её готовят по классическому рецепту с курицей и кроликом. Популярные рестораны — Bon Aire и Arrocería Maribel. Здесь же можно попробовать рагу из угря, валенсийские мидии и свежую рыбу.
Вале́нсия (исп. Valencia) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.
Паэ́лья (кат. paella,) — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица, белое вино, зелень и специи.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.