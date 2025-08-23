Бортпроводники и безопасность: малозаметная процедура, от которой зависит жизнь пассажиров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Если вы часто летаете, то наверняка привыкли к звукам и объявлениям в салоне. Многие из них мы уже перестаём замечать, но у каждой фразы бортпроводников есть значение. Например, слышали ли вы сообщение: "Перекрёстная проверка завершена"?

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

Эта процедура нужна для проверки дверей самолёта.

"Мы блокируем двери рядом с аварийными выходами, иногда — ведущие в кухню или салон. После активации мы повторно убеждаемся, что двери действительно готовы к открытию", — рассказала опытная стюардесса Барби Смит.

Это гарантирует, что в случае ЧП аварийный трап сработает мгновенно.

Почему это важно

Не стоит тревожиться, когда видите, как стюардесса внимательно осматривает дверь. Это не сигнал о неисправности. Проверка проводится на каждом рейсе перед взлётом и посадкой. Этого требуют и авиакомпании, и Федеральное управление гражданской авиации.

"Когда вы слышите "перекрёстная проверка завершена", мы дважды убедились, что двери заблокированы. Это последнее звено в цепи безопасности, начинающейся ещё до вылета", — отмечает Барби.

Как вести себя пассажирам

Хотя пассажиры в проверке не участвуют, они могут помочь не мешать.

"Пожалуйста, не мешайте мне своими ногами", — подчеркнула Барби.

Она также просит не отвлекать бортпроводников во время процедуры — исключение только для серьёзной ситуации. Тем, кто сидит у аварийных выходов, стюардессы особенно внимательны: они мысленно прикидывают, можно ли на них положиться.

"Пожалуйста, будьте внимательны и готовы помочь, а не уткнитесь в телефон", — добавила Барби.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
